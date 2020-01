En el inicio de los trabajos de pretemporada, Talleres de Córdoba hizo un sondeo por los servicios de Daniel Juárez. El delantero de Gimnasia y Esgrima se puso ansioso por toda la situación y reconoció que hasta no llegó a descansar bien.

El sábado desde las 9 el “lobo” tendrá un amistoso frente a Altos Hornos Zapla en el complejo “Papel NOA”.

"Cuando estaba el tema de Talleres, toda esa movida, no podía dormir, eran las tres de la mañana y no pegaba un ojo, después Marcelo-

Herrera- me habló, me dio a entender que todo lo que me iba a pasar era bueno, y así paso, estoy aquí, con la mentalidad de quedarme y hacerlo de la mejor manera", comentó el "Pajarito" Juárez ante El Tribuno de Jujuy.

El delantero "albiceleste" explicó que "quería lo mejor para mi, si me iba era algo único y si me quedaba también es algo hermoso, jugar en Gimnasia y hacerlo de la mejor manera, era ansiedad de saber que iba a pasar conmigo, si me iba o no, quería saber que iba a suceder, pero hoy sigo aquí y estoy mentalizado en dar todo por Gimnasia".

Juárez sabe que su aparición el año pasado generó ruido en el ambiente del fútbol "la verdad que vengo de un buen semestre, el año pasado pude convertir, me tocó jugar, y eso me obliga a mantener el nivel, estoy dispuesto a hacerlo de la mejor manera, voy a tratar de ayudar a mis compañeros y dejar todo como en todos los partidos", subrayó al tiempo que agregó "espero que me sigan mirando de otros lados, pero yo voy a jugar para mi equipo, no para ver si me venden o no, yo voy a jugar para el equipo, para Gimnasia que es mi casa".

Entonces, Daniel Juárez seguirá vistiendo la camiseta del "lobo" y haciendo lo que sabe "tengo en claro que es lo que tengo que hacer, no soy como Matías, por Córdoba, de pisarla, pero voy a seguir de la misma manera, haciendo mi juego", sostuvo.

Durante los últimos amistosos, el DT Marcelo Herrera lo ubicó como carrilero "es una posición que no jugué casi nunca, con Jairo-Morales Santos- jugué los dos partidos ahí, no es que me sienta incómodo pero me cuesta adaptarme a una posición cuando yo jugaba adelante, pero donde me toque estar haré lo mejor", opinó añadiendo "me pide que juegue por afuera y trato de hacerlo de la mejor manera, me cuesta pero estoy dispuesto a hacerlo".

Pero lo importante para el atacante jujeño es ir bajando las cargas "me voy sintiendo bien a pesar de que estoy un poco duro, me voy soltando, esto es hasta que comience el torneo y ver como llego al debut", finalizó Daniel Juárez.