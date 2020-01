"Enfiestadita": nuevovideo-clip de Maryta de Humahuaca

Esta noche a las 22 se presentará oficialmente en "Arde Roma" -Fascio 1076-, el nuevo trabajo de Maryta de Humahuaca, "Enfiestadita". Se trata de un tema de su autoría compuesto recientemente, que habla de la violencia de género y los acosos a las mujeres durante el Carnaval. La presentación será con artistas invitados, en un show compartido.

En el afán de seguir aportando a la lucha por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, y unida a la Red de Mujeres y Disidencias en la Música en Jujuy que brega por el cumplimiento de la Ley de Cupo de Acceso a Artistas Mujeres a los escenarios, la artista hace su aporte con esta nueva creación.

El vídeo se filmó el sábado pasado en una casa de Los Perales con el apoyo de mujeres artistas, militantes feministas, periodistas, futbolistas (del equipo donde juega Maryta, Las Sacachispas), abogadas, militantes de la Corriente Marina Vilte, etc., y varones actores y músicos, que dijeron sí a esta iniciativa realizada a pulmón, con el fin de concientizar acerca de esta realidad sobre los excesos en relación a las mujeres y disidencias durante una de las fiestas más importantes de nuestra provincia.

"Este tema tiene la finalidad de concientizar tanto a mujeres como a hombres, de lo que es el carnaval libre de acoso. Lo canto, lo digo, lo escribo, porque lo siento, porque lo viví, porque no quiero que tanto jovencitas de la Quebrada de Humahuaca, como turistas, vivan situaciones de acoso y violencia, sobre todo porque sabemos que el año pasado hubo varias denuncias por violaciones. Queremos pasarla bien en carnaval, queremos divertirnos, queremos que nos den la posibilidad de elegir con quien queremos estar. Entonces el video hace hincapié en el derecho a elegir, si queremos bailar, si queremos tomar, etc."

Y agregó que "la expectativa para este año es que todos tengamos libertad, como siempre sucede en carnaval, pero sin situaciones desagradables".

Sobre la obra en sí dijo que es "un carnavalito, muy alegre, que tiene este mensaje profundo que nos hace bien a todos. La canción surgió en Humahuaca, en el Monumento a los Héroes de la Independencia, cuando las adolescentes jóvenes nos citaron para hacer la performance "Un violador en tu camino" que está recorriendo el mundo y al plantear las situaciones que habían vivido, me di cuenta que a mí me habían pasado las mismas cosas, y que no lo había visto como violencia, y entonces quise visibilizarlo a través de una canción, para que todas las mujeres tomamos conciencia de lo que queremos vivir en carnaval".

El estribillo reza: "Si no quiero, no me toques/ si no quiero, no me beses./ Yo también tengo derecho a estar/ enfiestadita en Carnaval".

La dirección del video clip es de Víctor Pacheco, con producción de José Luis Contreras, cámara de Hernán Pagani, el arte de Meli, y la asistencia de Juan Ferrero y Julieta Mamaní.