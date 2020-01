Pasajes al exterior sólo tendrán un recargo de entre 16 y 20%

El 30% del "Impuesto País" no se aplicará sobre IVA, tasas y otros gravámenes, sino sólo en el servicio contratado.

A fin de mejorar la aplicación y minimizar el impacto económico que implica el "Impuesto País", una de las principales medidas presentadas por el Gobierno, es que la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) con el Gobierno Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), acordaron 12 puntos que buscan llevar alivio al sector.

Entre ellos se logró que, la percepción del 30% que se aplicaba sobre el total de la factura por compras sobre servicios terrestres, aéreos o marítimos, ahora se aplique sólo sobre el total de los servicios contratados y no impacta sobre el IVA, tasas y otros impuestos. Esto implica que la percepción equivale aproximadamente entre un 16% y un 20% del total de la factura dependiendo del servicio que se trate.

Además, el impuesto no aplica sobre las cuotas pendientes en los servicios contratados antes del 23 de diciembre del 2019. Para este caso, la compra debe haberse concretado por lo menos un pago antes de esa fecha. También exime a aquellas compras que se realicen en dólares, ya que se aplica exclusivamente sobre cobranzas efectuadas en pesos.

Proteger a las pymes

En una conferencia de prensa llevada a cabo ayer en la sede de la Unión de Empresarios de Jujuy, el presidente de la Asociación Jujeña de Agentes de Viajes, Santiago Carrillo, hizo hincapié en que con las entidades se trabajó con el fin de proteger al sector que está integrado mayormente por micropymes. Asimismo señaló que "este acuerdo redujo el impacto del 30% y ahora, dependiendo del servicio que se compre, el impacto sobre el total del pasaje o de la factura de servicio, oscilará entre en un 16% y 20 %", agregando también que se acordó que las compras que se realizan en dólares no están impactadas por el impuesto del 30%.

"Desde que entró en vigencia la Ley se trabajó con las agencias para lograr un nivel de comprensión de este nuevo impuesto y tener muchos argumentos de asesoramiento hacia los pasajeros", sostuvo Carrillo y a su vez instó a los interesados a acercarse a las agencias de viaje para recibir asesoramiento.

Más consultas menos ventas

Los principales negocios afectados con el recargo del 30% a la compra de dólares y consumos en el exterior dispuesto por la "Ley de Solidaridad Social", son las agencias de turismo que en las últimas semanas ya vieron los primeros efectos. En este sentido, Carrillo resaltó que hubo un impacto muy fuerte sobre las ventas, "hay muchas consultas y menos concreción de ventas de las que habitualmente se llegan a dar en esta época del año", dijo y agregó que en la última semana se empezó a clarificar la situación sobre todo por los 12 puntos logrados.

"Sabemos que la situación económica no es muy favorable, de todas maneras se está trabajando para mejorar la posición con las líneas aéreas, los cruceros, para lograr acomodar las tarifas y condiciones comerciales con ventajas para pasajeros".

Doce puntos acordados que alivian al sector

Agencias de Viajes. En la provincia hay 62 empresas y a nivel país 5.600, que generan alrededor de 26 mil puestos laborales.

Tras el estudio y divulgación de los efectos producidos por la aplicación de la Ley País sobre los viajes al exterior, desde el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación y la Afip acordaron 12 puntos para lograr mejoras que permitan proteger las pymes y fuentes de trabajo.

Antes del 23 de diciembre

El primero se basa en que las operaciones concretadas antes del 23 de diciembre no se encuentran alcanzadas con el impuesto, tampoco los saldos impagos correspondientes a esas operaciones, en la medida que se hayan efectuado cobranzas con anterioridad al 23 de diciembre del 2019. Mientras que sobre las operaciones concretadas a partir del 23 de diciembre del 2019 corresponderá aplicar la percepción del 30%. Si se aplicarán solo las operaciones realizadas con residentes y no procederá en el caso de no residentes.

Cobranza efectuada en pesos

También incidirá exclusivamente sobre las cobranzas efectuadas en pesos cualquiera resulte el medio de pago y no procederá cuando se cobre en moneda extranjera. Cuando el cliente pague una parte en pesos y otra en moneda extranjera, se aplicará sobre la proporción cobrada en pesos. Este impuesto se aplicará sobre el importe neto de los servicios en el exterior (no computables ley de Iva incluidos en la operación pertinente).

Transporte internacional

Además, cuando en la operación se incluya servicios de transporte internacional, el agente de viajes deberá cobrar la percepción discriminada en la factura o documento equivalente emitido por el transportador que es el responsable de esa percepción.

Plazos para ingresos

Otro de los puntos indica que las percepciones realizadas por el agente de viajes, deberán ingresarse al fisco a través del Sicore. Los plazos para su ingreso serán ampliados por Afip. En el caso de las operaciones realizadas en cuotas se implementaría que la percepción se aplique en cada cuota. Por las percepciones no efectuadas en exceso o en los casos que no corresponda, el agente de percepción deberá reintegrarla al adquiriente. Esta devolución podrá compensarla en el Sicore directamente al fisco.