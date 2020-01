Preocupa el sedentarismo en los adultos mayores

El acompañamiento que necesita un adulto mayor es necesario no solo en caso de presentar un cuadro de salud que le dificulte su movilidad, sino también para darle una compañía ante la ausencia de la propia familia. Especialistas advierten acerca del crecimiento del sedentarismo en los adultos mayores, lo que preocupa sobremanera ya que puede derivar en otras patologías.

La presencia familiar para las personas mayores es muy importante. Contratar a un cuidador sólo como compañía es positivo, aunque puede llevar a que, con el tiempo, la persona tenga mas aprecio y cariño por el que por la propia familia que lo desatiende. Es por esto que el vínculo con los más cercanos tiene que mantenerse constantemente.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Emanuel Olima, asistente terapéutico indicó que muchas veces el principal problema que tienen los abuelos se da por parte de la familia. "Muchas veces el familiar no da autorización para que lo saquen y los adultos mayores necesiten salir para no caer en el sedentarismo, para no caer en depresión y no caer en la dependencia, necesitan tener responsabilidades. Hay que brindarle una mejor atención, y eso recae en la familia" advirtió

"Al estar sedentarios, no hacen un gasto calórico, nosotros tenemos una cierta cantidad de calorías que consumimos por día y las gastamos caminando, bañándonos, vistiéndonos. Pero hay adultos que no gastan, consumen calorías, pero no las gastan. Al estar sedentarios, pueden aumentar la obesidad, el riesgo de diabetes, hipertensión, los riesgos cardiovasculares, a pesar de ya tener riesgos, aumentan más" añadió.

Otra de las recomendaciones que se hace hacia los cuidados de los adultos mayores es que, si se toma la decisión de sacarlos fuera de casa, el estado del tiempo puede tener un contra efecto. Ante ello, si un familiar lo desea hacer, tiene que ser con toda la precaución.

"Los adultos ya tienen presión alta y si se los expone al calor, les baja la presión. Si no tenés asistencia y si no conoces las maniobras que tenés que hacer en ese momento pueden fallecer. El golpe de calor puede ser muy fuerte y les puede dar un ACV. El viento norte es más peligroso aun, y los adultos no aguantan esa presión" sostuvo Olima.

Personal sin preparación

El servicio que brindan los asistentes terapéuticos y cuidados paliativos en adultos mayores son aquellos que tuvieron una preparación específica en salud y dan atención a las personas desde que se levantan, brindan aseo personal, contención y les administran la medicación ya otorgada.

Según aseguró Olima, últimamente muchas personas se ofrecen para hacer compañía no sólo a los adultos mayores, sino también a personas con alguna discapacidad sin tener preparación específica para la atención en su salud.

"Veo gente que sin tener preparación se largan a ser cuidadores domiciliarios. El cuidador domiciliario va al domicilio, se queda al lado del paciente, le lee el diario, lo acompaña al baño y nada más. No saben tomar la presión arterial, para qué sirve un fármaco, en el caso de que le dé un síncope, que es baja de presión, no saben cómo atenderlo y no saben cómo reaccionar" mencionó el asistente terapéutico titulado.

Ante esta situación, los profesionales llaman a la comunidad a tener cautela a la hora de contratar a alguien que se ofrezca como asistente o cuidador, ya que al no contar con los conocimientos adecuados se pueden generar graves consecuencias, sobre todo en caso que se requiera una asistencia ante alguna emergencia.