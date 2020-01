Vecinos plantearon pedidos a intendente

El intendente periqueño Luciano Demarco junto al director de Instituciones Intermedias, Rodolfo Farfán, mantuvo una reunión en el CIC 1 del barrio La Posta, oportunidad en la que escuchó las necesidades de los vecinos de distintos barrios de la ciudad.

Estuvieron presentes funcionarios que componen el gabinete municipal junto a las autoridades de la Unidad Regional Nº 6 de Policía.

"Si todos nosotros como vecinos no nos comprometemos a que realmente queremos transformar Perico, por más que el equipo que me acompañe trabaje todo el día" no alcanzarán los objetivos, dijo el jefe comunal. "Necesitamos del compromiso y acompañamiento de cada uno de los más de 70 mil periqueños", enfatizó en la oportunidad.

Al mismo tiempo subrayó que "hay que ser sinceros y decir que todos los problemas que tiene la ciudad no los vamos a poder solucionar en un mes, como nos vienen reclamando, ni en un año ni en dos".

Entre los principales pedidos, los vecinos enumeraron desmalezado, arreglo de calles, alumbrado público y mayor seguridad.

Comenzó descacharrado

El municipio de Perico comenzó con la campaña de descacharrado en una labor conjunta con el hospital “Doctor Arturo Zabala” y personal de Atención Primaria de la Salud (APS). Cristian Tacacho, referente de la comisión de Salud del municipio tabacalero, dijo que las labores se iniciaron en el barrio 2 de agosto, “donde un grupo de personas visita las distintas casas haciendo prevención e invitando a vecino que saque sus cacharros. Ya por la tarde el camión del municipio hace su recorrido levantando todo aquello que se va a desechar”.

Agregó que las acciones se desarrollaban en procura de evitar “la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que además de transmitir el dengue, también es portador del virus del zika y chikungunya”. Las tareas continuarán hoy en el barrio Libertad y el viernes 24, lunes 27, miércoles 29 y viernes 31, en La paz.