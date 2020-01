Cuyaya se probará en otro duelo con Talleres

Atlético Cuyaya se enfrentará ante Talleres en "La Tablada" este domingo desde las 16. Se jugará un solo encuentro y será el segundo amistoso para el elenco "bandeño".

El equipo que dirige tácticamente Ángel Cerdán, entrenó en el predio "Silvestre Arquiza" pensando en encontrar el funcionamiento de un equipo sólido. A diez días del debut, el elenco del barrio Cuyaya afianza el equipo y acrecienta su ilusión de realizar un buen torneo.

En la práctica de ayer, el plantel se dividió en dos grupos para trabajar fútbol reducido y ejercicios de definición. En una fracción estuvieron los jugadores que posiblemente enfrenten al "expreso" periqueño en el famoso estadio de la Avenida Córdoba.

Por otra parte, entrenaron apartados del grupo Cesar Ruíz y Marcelo Aguilera, quienes realizaron trabajos de recuperación dado que los futbolistas afrontan dolencias físicas. A su vez, Carlos Rodríguez, ausente en la práctica vespertina, arrastra una lesión que le impedirá llegar al inicio del certamen afista.

Con respecto a la lista de buena fe, el plantel quedó conformado con: Eduardo Cano, Ezequiel Arjona y Alejandro Mauro Guantay (arqueros); Pablo Tastaca, Aldo Andrés Pedro, Bruno Monteserin, Joel Avilés, Nicolás Videla, Martín Torres, Martín Carrizo, Facundo Alcocer, Octavio Faciano y Lautaro Díaz (defensores); Carlos Rodríguez, Abel Alancay, Matías Tolaba, Matías Roldán, Marcelo Aguilera, Esteban Benavidez, Sebastián Pisculiche, Iván Bolla, Nicolás Alfaro y Matías Montoya (volantes); Rogelio Salto, Luis Guevara, Juan Arraya, Héctor Guzmán, Germán Acuña, Cristian Aldonate, Rubén Mariscal, Cesar Ruíz y Matías Yampe (delanteros). También se suman los juveniles de la cantera: Agustín Medina, Thiago Espinosa, Thiago Blanco, Joaquín Gorena, Pablo Choque y Ezequiel Bautista.

Con el plantel confirmado, Cuyaya realizará la presentación oficial del plantel y de la indumentaria el próximo martes en las instalaciones del club. Hoy, todo el plantel volverá a los trabajos en la cancha Forestal a partir de las 15. La etapa más fuerte de la pretemporada ya pasó, ahora el cuerpo técnico se mentaliza en encontrar un once titular para el debut contra Zapla.

Al finalizar la práctica, el refuerzo "bandeño", Matías Tolaba, dialogó con El Tribuno de Jujuy para expresar los objetivos trazados por el plantel: "Queremos clasificar y seguir avanzando en el torneo".

"La idea era tomarme vacaciones pero cuando me llamaron de Cuyaya no dude en venir. Estoy para jugar y aportar lo máximo al equipo", afirmó el exjugador de Los Perales en referencia a su llegada al club "bandeño".

En este torneo, las instituciones apostaron fuerte a las incorporaciones. Matías Tolaba entiende que "hay buenos equipos que se están armando, caso Talleres, Zapla y los equipos de Salta, para ganar el torneo", y sostuvo que "nosotros no seremos la excepción, tenemos un buen plantel".

Tolaba sintió una molestia física en los entrenamientos de ayer y para no arriesgar decidió salir de la práctica. Se acerca el duelo con Talleres de Perico y ante eso, el futbolista comentó: "No sé si llegó para jugar el domingo pero es un amistoso, a veces es preferible no arriesgar para llegar bien al campeonato".

Para finalizar, el jugador perteneciente a la Asociación Atlética La Viña analizó la fase de grupo: "Sabemos cómo juega Zapla porque conocemos a los jugadores, y la dificultad sería en La Quiaca por el tema de la altura. Trataremos de ver como afrontamos con eso".

Con alrededor de catorce incorporaciones, el bandeño buscará sobrepasar la barrera de los octavos de final, donde quedó afuera el año pasado de la mano del último campeón: Central Norte de Salta.

(Emiliano Saavedra).