Podio jujeño en la prueba de La Paz

Rodrigo Burgos volvió a subir al podio en Entre Ríos después de tres años. El jujeño quedó tercero en su categoría de 35 a 39 años en el triatlón de La Paz.

"Me fue muy bien en la carrera, no subía al podio desde el 2016, en el 2017 no fui, en el 2018 y 2019 no pude entrar al podio y este año logré otra vez meterme entre los mejores", declaró ante El Tribuno de Jujuy.

Burgos brindó detalles sobre como fue la competencia "comenzamos nadando, salí décimo noveno, ahí conecte a tres corredores que andan muy bien en bici, no me colgaron y después se fue formando el grupo grande", explicó agregando "la verdad que la bici cada año es más exigente, por un lado hay mucha diferencia en las máquinas y por otro la modalidad que corren, antes vos tenías que salir del agua y en la bici mantenerte en el pelotón, hoy en día salís adelante del agua y en la bici es prácticamente una carrera de ciclismo porque se trata de una continua lucha por alcanzar al pelotón de adelante, no dejarse alcanzar por los que vienen atrás y a la vez dejarlos a los que van corriendo a tu lado, es un ritmo muy fuerte, cuando se ataca no se baja ese ritmo, fueron cambios de ritmo constantes", puntualizó.

Esa exigencia en la parte pedestre pasó factura "corriendo sentí la fatiga de la bici, ya estaba acalambrado, si en la bici hubiese podido economizar energía podría haber corrido más rápido, pero corrí con lo que tenía y se reflejaba a través de que si me exigía me acalambraba e iba a tener que caminar, pero sostuve un ritmo que me permitió entrar tercero en mi categoría y décimo cuarto en la general siendo el mejor ubicado del norte". Para Rodrigo Burgos correr la prueba de La Paz en Entre Ríos tiene un sabor especial "hace años que la vengo corriendo, pase muchas etapas, hoy estoy en otra, entreno mucho menos que antes pero con más experiencia y eso me ayudó un montón". El triatleta jujeño sabe que tiene para dar mucho más "creo puedo estar mejor pero esto sigue así y todavía queda el 29 de febrero la próxima carrera, será Copa Nacional así que van a venir varios corredores del país, después a preparar el medio ironman de Santiago del Estero que espero poder correrlo", finalizó Rodrigo Burgos que agradeció a Daniel Chiozza de Santiago Repuestos por el apoyo.