¿Thelma Fardin al Bailando? "Me encanta bailar"

A pesar de que todavía faltan unos meses para el comienzo del Bailando, la producción de Showmatch ya está pensando en los participantes que integrarán la lista del 2020.

Una de ellas es Thelma Fardín, quien sorprendió al revelar que no es un proyecto que descarta de lleno. "Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego", aseguró.

Sobre qué cosas tiene en cuenta a la hora de decidir, Thelma contó: "La responsabilidad que siento por el rol social que ocupo es con todo. Hace años que no veo el programa. Sé que después de mi denuncia a Juan Darthés, Mery del Cerro hizo su denuncia pública en el Bailando y Griselda participó. Igual, yo en este momento tengo muchas ganas de armar una carrera artística hacia afuera".