El “lobo” ya piensa en el inicio del torneo

Se acerca la fecha del debut en el segundo semestre de la Primera Nacional y se acrecienta la ansiedad en el plantel de Gimnasia y Esgrima que podría quedarse sin Daniel Juárez, ya que el delantero fue vendido a Unión de Santa Fe.

El "lobo" vendió al "tatengue" el cuarenta por ciento del pase del juvenil delantero, sin embargo la idea es que pueda quedarse hasta junio siempre y cuando AFA habilite al equipo jujeño un cupo más por la lesión de Matías Córdoba. De no quedar habilitado, Juárez deberá partir porque se cubrió el cupo de tres refuerzos. Las tratativas las llevo adelante Martín Zucarelli, hijo del exentrenador de Gimnasia.

Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos pensando en Riestra. Por eso Matías Carabajal destacó ayer: “La verdad que contento, estamos cerca del arranque del campeonato, entrenando muy fuerte y estamos todos para jugar que es lo principal”.

El volante del “lobo” siente que las cargas van bajando “fuimos a Salta a hacer la parte más dura en la cual en los amistosos por ahí ya sea en la mañana o el día anterior habíamos trabajado fuerte así que eso se notó, pero ahora contra Zapla se verá otra dinámica”, sostuvo.

El futbolista nacido en Fraile Pintado se mostró contento porque el año pasado volvió a jugar “en lo personal creo que fue muy positivo, volví al profesionalismo después de un año inactivo profesionalmente, jugué varios partidos, me tocó entrar desde el banco, siempre fui tenido en cuenta, pero en lo grupal no nos acompañaron mucho los resultados, pero creo que tuvimos partidos en los cuales podríamos haber sumado algunos puntos más”, explicó.

Carabajal, sabe que el ascenso “es una categoría muy dura, normalmente el que hace el primer gol tiene casi asegurado el partido así que para eso fue la pretemporada, para corregir los errores que tuvimos y mejorar lo bueno que hicimos”, subrayó.

En el segundo semestre, Gimnasia y Esgrima no tendrá margen de error si aspira entrar al reducido “siempre la segunda parte es lo más duro, más sabiendo que en este campeonato ganás dos y te ponés arriba y si perdés dos te ponés abajo, la idea es tener la regularidad que por ahí en el primer torneo no la tuvimos y pelear los puestos de arriba que para eso trabajamos en el día a día”, declaró el volante jujeño.

El “Morro” Carabajal se refirió al sistema de juego “cambia un poco, pero no tanto”, sostuvo al tiempo que aclaró: “Pero mucho pasa por nosotros, por la actitud que le metamos al sistema a las ganas, al juego, así que con el sistema que el técnico quiera nosotros tenemos que adaptarnos y entregar lo máximo que es la única forma de tener buenos resultados”.

Por otro lado se refirió a la llegada de los tres refuerzos “más que nada mucha experiencia que por ahí el plantel en sí tiene muy poco, van a ayudar mucho, y al que le toque estar tendrá que dar lo mejor y al que no trabajar el doble para estar”, finalizó Matías Carabajal.