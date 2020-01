Pisculiche habló del presente “bandeño”

El plantel de Atlético Cuyaya se mentaliza en debutar con el pie derecho en la competición que organiza el Consejo Federal de AFA. Ayer, el plantel ensayó fútbol formal en la cancha de Forestal para encontrar y afianzar un equipo sólido.

Para mermar las cargas de la pretemporada, el “bandeño” jugará ante Talleres su último amistoso en el estadio “La Tablada” el domingo desde las 16. Sebastián Pisculiche, volante de Cuyaya, se mostró optimista para el inicio del torneo con su nuevo equipo y se refirió a la situación vivida en el “expreso” periqueño.

“Uno siempre se pone objetivos cuando empieza la temporada, este año nos enfocaremos en mejorar y superar lo que hicimos el año pasado”, apuntó Pisculiche a El Tribuno de Jujuy en relación a las metas que se propuso el equipo que orienta tácticamente Ángel Cerdán.

Hablando sobre la desvinculación que padeció en Talleres de Perico hace una semana por parte del entrenador Aniceto Roldán, el volante explicó que es “normal, a la decisión me lo tomé bien, estas cosas siempre se dan en el fútbol”, pero a la vez sostuvo que “por ahí me molestó la manera en que se dieron estas situaciones”.

“Lo importante fue encontrar rápidamente un club para jugar”, agregó el campeón de la Copa Jujuy 2019 con Talleres.

Con respecto a cómo se encuentra físicamente, el deportista aseveró: “Estoy bien, realicé la pretemporada de buena manera con mi anterior club. No hay problema en ese sentido”. El exjugador del Club Deportivo Luján será tenido en cuenta para el partido con Talleres en el famoso estadio de la Avenida Córdoba.

Pisculiche jugó para el elenco “bandeño” en la temporada pasada y llegó a octavos de final, en donde perdió con el campeón Central Norte de Salta. En ese sentido, el experimentado futbolista sabe que le facilita el proceso de adaptación: “Conozco a la mayoría del equipo, cuando me sumé me recibieron muy bien los muchachos. Hay algunos compañeros nuevos, se armó un lindo grupo humano con jugadores de experiencia”, comentó.

Por otra parte, el futbolista fue optimista y expresó que “vamos a defender la camiseta de Cuyaya y hacer un buen papel en el Torneo Regional”. A su vez, atinó: “El equipo que nos toque enfrentar será un gran adversario porque cada institución se reforzó para ganar el certamen afista”. Para finalizar, el exjugador de Herminio Arrieta mandó un mensaje al populoso barrio Cuyaya y en especial, al hincha fiel de la institución “bandeña”: “La gente sabe tiene que hacer, hay que venir a la cancha a alentar porque nosotros vamos a dejar todo en el campo de juego para que el club llegue a lo más lejos”. (Emiliano Saavedra).



Juega Monterrico

Monterrico San Vicente y Atlético El Carmen se medirán hoy en el estadio “Antonio Berruezo”. Habrá dos cotejos amistosos desde las 16.30.

Otro amistoso de pretemporada tendrá el “tabacalero” antes del debut contra Alberdi. A su vez, el elenco carmenense disputará su primer partido de preparación.

Será una buena oportunidad para los jugadores que intenten mostrarse ante los ojos de los técnicos. Monterrico buscará cambiar la imagen del último cotejo ante Talleres. El Carmen, con más tranquilidad, debutará el 9 de febrero.