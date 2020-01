"Fernández respondió a las expectativa por la situación de crisis en el país"

-¿Por qué cree que el presidente Alberto Fernández eligió Israel como su primer destino de visita a otro país?

-Entiendo que las decisiones de cómo hacer las visitas se toman en relación a la coyuntura, y me parece que en lo personal pienso que es bueno para él por varias razones. Primero porque es un buen mensaje en el sentido de tener una buena relación con Israel, y segundo, por la oportunidad de estar en contacto con todos los primeros nombres que hay en ese país.

-¿Y por qué no Brasil, por ejemplo?

-Me imagino que las relaciones con Brasil se van a manejar también de alguna otra manera. No vino de una actuación fácil más que nada en lo personal, de presidente con presidente, no con ambos pueblos. Entonces me parece que no lo va a hacer de la misma manera que en otras situaciones. Quizás es una posición un poco heterodoxa, pero bueno, así se ha dado la coyuntura, me parece.

-¿Cómo evalúa la posición política del gobierno en el debate por la muerte de Nisman?

-Creo que no ha habido ninguna declaración oficial al respecto. Me parece que no se han expedido públicamente, no ha habido una notificación ni un comunicado, no hay nada oficial, ni por el lado del Ministerio del Interior, ni nadie. Entonces me parece que todavía no hay ninguna postura, quizás son todas versiones, posiciones personales, pero no hay nada, a no ser que yo me esté perdiendo algo, pero me parece que no hubo ninguna comunicación oficial. No hubo algo de decir: nosotros pensamos de esta manera; ahora, hay versiones que Alberto pensaba una cosa y ahora piensa otra, todo es así, no sé, me parece que todo es una cosa más bien de silencio.

-¿Le sorprendió que Alberto Fernández comience con ajustes en su gobierno?

-La verdad que yo no pienso que sea un ajuste. Creo que es un plan de emergencia, tratando de cuidar la situación de no seguir deteriorando la calidad de vida y el nivel de ingresos de los sectores que, digamos, sabemos estaban en peores condiciones. Entonces me parece que trató de equilibrar un poco la balanza en ese punto, y es un plan de emergencia. Considero que es un plan de emergencia. También me parece que respondió a las expectativas de que todo el mundo sabíamos que había una situación de crisis en el país, pero que por lo menos, en la situación de que todos íbamos a estar bien era que en el gobierno de Alberto Fernández se iba a tener una mirada, digamos, más equitativa, en relación a cómo transcurría esta crisis y quiénes pagan los mayores costos, y me parece que eso medianamente lo cumplió.

-¿Cree que hay un plan económico para seguir?

-La verdad, yo creo que lo que si hay son objetivos claros de macro, digamos, en general. El día a día me parece que está absolutamente condicionado, por lo que es más importante en este momento solucionar el tema con el rearmado, el reposicionamiento con el Fondo Monetario y los bonistas.

-¿Cuántos meses cree que va a durar "el romance, la luna de miel" entre Fernández y la sociedad?

-No, no hay "luna de miel". La "luna de miel" Alberto Fernández la transcurrió desde las Paso a la general. Me parece que es un momento que es incomparable con cualquier otro. Siempre nosotros tenemos momentos incomparables, en el 2001 fue un momento incomparable, ahora también. Es difícil que nosotros podamos aplicar modelos anteriores, así que me parece que él se comió la "luna de miel" en ese momento y ahora, digamos que no puede dar un paso que le van a perdonar todo. Al contrario, me parece que están todos en una posición de exigencia, porque también hay una situación de exigencia en el día a día. Pero según, por lo menos los números que nosotros tenemos, la está transcurriendo bien, con sus más y con sus menos algunas cosas, la gente las tiene a favor y otras en contra, pero hoy tiene un nivel de aprobación del 63% positivo y su imagen ha crecido a un 67% positivo. Así que esto lo resguarda pero, digo que no veo que haya "luna de miel".

-¿Cree que Cristina Kirchner tenga mucha influencia en el gobierno?

-Yo no sé si mucha, me parece que tiene la influencia de que son de una pareja, digamos, política, y que llegaron juntos y que negociarán lo que tengan que negociar si no están de acuerdo. Me parece que tiene la influencia justa de una pareja, de una dupla que está en el gobierno. Lo que no creo, es que ninguno de los dos tenga más incidencia que el otro en el momento de tomar las decisiones.

-¿Cree que Fernández está tomando solo las decisiones o está consultando a Cristina Kirchner?

-No, yo creo que en algunas cosas, obviamente es un equipo y se tienen que consultar.

-¿Cuál cree que será el futuro político de Macri?

-No sé, a mí me parece que si él quiere, de su propia voluntad, puede volver totalmente a tener un nivel de participación, pero también creo que no le va a ser tan fácil, si es que los otros dirigentes del PRO en este caso, también se incorporan a una dinámica de conquista del poder. Me parece que está en peores condiciones que hace unos años en decirle a Larreta y a Vidal, ahora estoy yo, digamos. Esa es la situación más bien interna que él tiene, y bueno, dependerá de estos dos principalmente y me refiero al PRO; después Cambiemos, no se qué decir. Cambiemos es otra cosa. Y no sé si tendrá ese apoyo porque también hay otros dirigentes como Cornejo. Habrá que ver. Ya perdió Macri la hegemonía de ser el número uno como dirigente, entonces ahora tendrá que negociarla como un par.

-¿Cómo evalúa Usted la situación actual en general?

-Bueno, como decíamos, hay dos indicadores que apoya la gente de Alberto con el 63% de aprobación de su gestión y el aumento de las expectativas positivas, o sea, del buen humor social, tanto en lo que tiene que ver con el país; que el 57% de la población cree que en dos años la situación estará mejor, y la personal, que el 60% cree que la situación en dos años va a estar mejor. Esos son dos buenos indicadores que tienen que ver con una buena actitud por parte de la sociedad. Por otro lado, la situación del día a día es crítica,