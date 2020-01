Angélica Simón canta boleros en la Quebrada

La cantante Angélica Simón presentará esta noche a las 21.30 su disco llamado "Boleros" en la plaza Sargento Gómez de Humahuaca con entrada libre y gratuita. Además mañana a las 22 será parte de la propuesta llamada "Noche del abrazo" en La Campana Teatral de Tilcara, una especial velada donde también desplegará su repertorio romántico y que contará con actuaciones a cargo de su hermano, José Simón, del saxofonista Alomías Lizárraga y del cantautor Lucho Cardozo como invitados especiales.

En contacto con El Tribuno de Jujuy la artista se mostró muy satisfecha por tener la oportunidad de mostrar su nuevo material en la Ciudad Histórica, la tierra que la vio nacer y contó cómo surgió la idea de hacerlo, "hace unos días en Humahuaca estuve participando de un encuentro que reunió a cantoras, autoras e intérpretes como Mónica Pantoja, Maryta de Humahuaca, Eugenia Mur y durante el cual el municipio a cargo de Karina Paniagua adhirió a la ley nacional de cupo femenino en los escenarios, allí tuve la oportunidad de cantar un par de boleros y fue una prueba de fuego para mí, porque yo no sabía cómo iba a reaccionar el público, teniendo en cuenta que allí me tienen muy asociada con el dúo Las Hermanas Simón, (que forma con Isabel Simón) y ahora estoy abordando un género distinto, otro estilo", indicó. Y agregó, "pero el recibimiento fue hermoso, muy emotivo el contacto con la gente que me conoce de toda la vida, mostrando una nueva faceta. Así que con el apoyo de la intendenta decidimos presentar el disco "Boleros" en la plaza de Humahuaca", relató.

Y sobre su show de mañana en Tilcara agregó, "se llama "La noche del abrazo" y será una velada super romántica para bailar a abrazaditos toda la noche están como invitado José Simón "El rey del taquirari" , también Alomías Lizárraga y Lucho Cardozo", dijo invitado a todos a ser parte del encuentro.

Vale destacar que durante sus presentaciones Angélica Simón desglosará su más reciente material titulado "Boleros" interpretando clásicos de la canción romántica como "A mi manera", "Quizás, quizás", "Bésame mucho", "Piel Canela", "Sabor a mí", "Historia de un amor", "Sombras nada más", "La barca", "Perfidia", "Esclavo y Amo", "La puerta", y muchos más.