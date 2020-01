Filtran un audio de Lucas Pertossi: "cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo"

Trascendió un audio que, según indican los medios nacionales más importantes, pertenece a Lucas Pertossi, uno de los 10 rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Se puede escuchar que dice: “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”.

Lucas Pertossi se encuentra detenido e imputado como "partícipe necesario" del delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas". Es primo de Ciro ¬identificado como "coautor" del asesinato de Fernando junto con Máximo Thomsen¬ y Luciano también imputados en la causa.

El joven señala: "Me duele lo que pasó, arruinar una familia. Me hago cargo y soy responsable porque estuve y son mis amigos, no los voy a dejar morir".

"Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. No por eso me voy a condenar ni me voy a entregar", sentenció.

En el audio, sostiene que “cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo”.

Con respecto a la “condena social”, dijo que en este momento no le presta atención porque “lo que más quiero es salir, pero después va a ser muy duro”, lamentó.

Rueda de reconocimiento

Durante las ruedas de reconocimiento de este jueves, de hecho, dos testigos reconocieron a Thomsen como uno de los deportistas que golpearon al joven cuando se encontraba inconsciente en el suelo. También identificaron a Enzo Tomás Comelli como la persona que le dio el primer golpe.

Con respecto a Ciro Pertossi, Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia de Fernando, dijo que "hay diligencias que afirmarían" que fue él quien le dio el último golpe.