Los Jaguares vencieron a Georgia XV a una semana del debut en Super Rugby

Los Jaguares derrotaron hoy, categóricamente, al combinado de Georgia XV por 66 a 7 en su segunda y última presentación previa a su quinta participación en el torneo Super Rugby, certamen que agrupa a las principales franquicias del hemisferio Sur.

El encuentro se disputó en las instalaciones del San Isidro Club y fue dirigido por el árbitro Federico Anselmi, con un parcial de 26 a 0 para los locales.

El conjunto argentino dirigido por el técnico Gonzalo Quesada alcanzó una clara victoria frente a Georgia XV con tries de Tomás Albornoz (2), Santiago Chocobares, Matías Orlando, Santiago Montagner, Juan Pablo Zeis, Sebastián Cancelliere, Lucas Mensa y Emiliano Bofelli.

Los Jaguares derrotaron el viernes pasado al mismo rival de hoy por 66 a 3, encuentro disputado en el estadio José María Minella, de la ciudad de Mar del Plata.

El conjunto argentino-subcampeón de la edición anterior- debutará en el torneo Súper Rugby, el sábado 1 de febrero frente a los Lions de Sudáfrica, partido que se disputará en el estadio de Vélez Sarsfield.

Los Jaguares, en su segunda y tercera presentación se enfrentarán en la misma sede frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda y a los Reds de Australia.

En tanto, en la cuarta fecha, Los Jaguares viajarán a Sudáfrica para dar inicio a la gira frente a los Stormers, para luego medirse contra los Bulls y Sharks.

La franquicia sudafricana, los Lions derrotaron a Los Jaguares en las dos oportunidades que se enfrentaron en la temporada anterior (25 a 16) y (47 a 39).

La etapa regular del Super Rugby se llevará a cabo entre el 1 de febrero y 30 de mayo, en tanto los cuartos de final se jugarán el 5 y 6 de junio próximo.

Las semifinales están programadas el 12 y 13 de junio. Y una semana mas tarde se disputará la final.

Sintesis

Los Jaguares; Joaquín Tuculet; Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Santiago Montagner, Rodrigo Bruni y Javier Ortega Desio; Lucas Paulos y Rodrigo Fernández Criado; Lucio Sordoni, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas. Entrenador Gonzalo Quesada.

Ingresaron: Santiago Socino, Javier Díaz, Juan Pablo Zeiss, Ignacio Calas, Santiago Grondona, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti, Joel Sclavi, Bautista Pedemonte, Francisco Gorrisen, Lucas Mensa, Emiliano Boffelli, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Georgia XV: Davit Modzgvrishvili; Anzor Sichinava, Sandro Mamatavrishvili, Giorgi Natelashvili, Nikoloz Gigauri; Revazi Jinchvelashvili, Koba Bujiashvili; Giorgi Mchedlishvili, Koba Jimsheleishvili (capitán), GuramI Shengelia; Sandro Koiava, Mikheil Babunashvili; Anton Peikrishvili, Beqa Mamrikishvili, Zurabi Eristavi.

Ingresaron: Giorgi Khuroshvili, Beka Gvaramia, Nika Pataraia, Dachi Kopadze, Vano Putkaradze, Vazha Khutsishvili, Giorgi Babunashvili, Gurami Kandaurishvili, Giorgi Chuadze, Archili Abesadze y Tornike Kiknadze.

Tantos en el primer tiempo: 7' try Chocobares convertido por Albaornoz (J), 10' try Orlando (J), 21'try Albornoz convertido por el mismo (J) y 38' try Montagner convertido por Albornoz (J). Resultado parcial: Los Jaguares 26- Georgia XV 0.

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Cancelliere convertido por Miotti (J) (J), 7' try Zeiss convertido por Miotti (J), 18' try Gvaramia convertido por Bahunashvli (G), 24' try Carreras convertido por Miotti (J), 26' try Mensa convertido por Miotti, 30' try Boffelli convertido por Miotti (JA) y 32 try Albornoz (J). Resultado final: Los Jaguares 66- Georgia XV 7.