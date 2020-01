Ordenan el traslado del Same de San Pedro a La Mielera

SAN PEDRO (Corresponsal) Datos recabados por nuestro diario, permitieron saber que, en la jornada de hoy, el subdirector del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (Same), Guillermo Cárdenas se hizo presente en esta ciudad donde mantuvo una reunión con el personal dando cuenta que, en el lapso de una semana se levanta la base operativa del Same ubicada en la calle Mitre del barrio Centro.

Cabe acotar que, desde hace cinco años, el Same funcionó en ese lugar estratégico, teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes de tránsito que se registran a diario en la zona.

Las mismas fuentes informaron que la base del Same sería trasladada al predio conocido como La Mielera, ubicada en el acceso sur de la ciudad, lo que según dijeron traería aparejado numerosos inconvenientes. Por un lado, no cuenta con la infraestructura necesaria y además, en el sector no hay línea telefónica de Telecom, por lo que se complica la comunicación con el servicio de emergencia.

Si bien aún no se brindó información oficial al respecto, se presume que, el motivo del traslado se debería a la falta de presupuesto.