Profesionales aseguran atención a los afiliados del ISJ

El conflicto con los prestadores del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), parece encaminarse a una solución. Ayer el titular de la obra social estatal, José Manzur anunció que llegaron a un acuerdo con siete de los ocho colegios que nuclean a profesionales de la salud. Ellos son los que agrupan a bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, kinesiólogos y fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas y psicólogos.

El acuerdo quedó plasmado en un acta en la que también se dejó establecido cómo se va a saldar la deuda que tiene la obra social con estas entidades. En tanto que en el caso de los geriátricos, se llevaron a cabo reuniones y en los próximos días se les harán las acreditaciones.

También Manzur explicó que la deuda total del ISJ con el Colegio Médico es de 67 millones de pesos y que ya se hizo una transferencia de 22 millones, el 22 de este mes, por lo que seguidamente le propusieron que el 80% de la deuda de octubre sea efectivizada en seis meses. Reiteró que esa fue la propuesta concreta enviada a la entidad, pero que hasta el momento no recibieron ningún pronunciamiento por escrito.

"Sabemos por los trascendidos y por la conferencia que dio el presidente del Colegio Médico que no aceptan la propuesta, pero en forma escrita nosotros no tenemos nada", aseguró el titular del ISJ.

Otros no optan cortar servicio

De todos manera, Manzur dijo que muchos de los socios de ese colegio se acercaron a la obra social para manifestar que no estaban de acuerdo con un posible corte del servicios y que si aceptaban la propuesta.

A una consulta de nuestro matutino, el titular del ISJ dijo que las entidades que arreglaron pese a estar asociadas con el Colegio Médico pueden hacer acuerdos de forma particular, y que de hecho ya lo hicieron al haber firmado el acta que estableció el pago de la deuda que mantiene la obra social.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en un salón del ISJ, el funcionario Manzur aclaró sobre los retrasos de pago que tiene la obra social con prestadores que nuclea a 190 mil afiliados en la provincia.

Sostuvo que desde que asumieron los nuevos directivos se mantuvieron reuniones con todos los presidentes de los colegios prestadores junto a los titulares de Salud y Hacienda, donde se informó cuál era la situación financiera de la Provincia y los motivos del retraso en la acreditación de las facturaciones.

"Elaboramos un plan de propuesta para cada uno de los colegios profesionales, porque son situaciones particulares y le transmitimos la propuesta concreta de la obra social a fin de ir saldando las deudas y al mismo tiempo regularizando el pago de la facturación mensual", dijo. Seguidamente explicó con detalles que el día 14 del corriente mes el Colegio Médico presentó una nota a la obra social en la que informaban que la deuda que tenía el ISJ con dicha entidad era de 67 millones de pesos, y que esperan la respuesta sobre si aceptan o no la forma de pago.

“Otro modo de pago"

Todos los prestadores, excepto el Colegio Médico, firmó un acta-acuerdo con el Instituto de Seguros de Jujuy sobre el pago de la deuda millonaria. Y es que en una entrevista realizada días atrás por nuestro diario, el presidente del colegio, Julio Obelar, señaló que el primer plan de pago ofrecido fue de $20 millones, que ya se efectuó, y “lo demás en cuotas a pagarse en 6 meses.

Pero siempre queda una deuda importante y nunca terminamos de resolver el déficit, por lo que pensamos en otro modo de pago”, resaltó, para agregar que si no se cancela lo adeudado hasta el 29 de este mes, el servicio de prestación será cancelado. Mientras que ayer el titular del ISJ, José Manzur, dijo que aún no recibieron “una respuesta formal y la deuda de la que hablan no es la que nos informaron a través de una nota el 14 de enero”, cerró el funcionario.