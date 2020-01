Vivió con una laguna subterránea en su casa

Después de padecer las peores peripecias al descubrir que una inmensa laguna subterránea se había formado debajo de su vivienda y de que el agua comenzaba a emerger por el piso y subía por las paredes poniendo en peligro la estructura, una vecina de La Mendieta, logró finalmente ser escuchada en su constante reclamo luego de veinte años. El miércoles último, una cuadrilla de operarios de Agua Potable San Pedro se hizo presente en la localidad azucarera y al romper el pavimento de un sector de la calle Florida, observó con gran sorpresa que una cañería rota era causante de una gran pérdida de agua potable que se filtraba por los cimientos de la casa y que efectivamente, se había formado una laguna no sólo debajo de la vivienda sino en la misma calle donde se denota el hundimiento de la cinta asfáltica.

Durante la jornada, los obreros trabajaron en el lugar, procedieron al recambio de la cañería y resta aguardar que a partir de ahora, la vecina pueda vivir dignamente, libre de la constante humedad que había afectado hasta su salud.

En diálogo con el Tribuno de Jujuy, la vecina damnificada Rosalía Reales, relató la angustiante experiencia que vivió durante largo tiempo.

"Esta problemática comenzó aproximadamente hace veinte años cuando Agua de los Andes instaló la red de agua potable, de acuerdo a lo que informaron los trabajadores, pusieron material que no era acorde y se produjo la rotura de la misma justo en frente de mi casa. Anduve por todos lados pidiendo ayuda, fui al municipio y me dijeron que el problema no era de su incumbencia, hace diez años vino la empresa Agua de los Andes, revisó, hizo el intento de arreglar pero el problema continuaba", dijo la señora.

Apuntó que mientras pasaba el tiempo, el agua comenzó a cubrir las napas y en la calle asentó de tal manera el terreno que se temía que afecte la red cloacal, lo que podría sumar un problema más al existente.

El testimonio

"El martes, me presenté en la empresa nuevamente, fui atendida por el jefe el ingeniero Gustavo Jure, puse en su conocimiento todos los trámites efectuados en busca de una urgente solución y prometió enviar una cuadrilla.

A las 8 del día siguiente, después de varios años de haber realizado el reclamo, llegaron los empleados de Agua potable, comenzaron a cavar y al principio estaban molestos porque no veían que podía ser una pérdida de la cañería. Utilizaron una máquina para romper el pavimento que estaba hundido desde hace tiempo y descubrieron que brotaba gran cantidad de agua, siguieron con palas y seguía brotando el agua, era una laguna debajo del pavimento, quizás alguien piense que es un exageración, pero debieron utilizar baldes para sacar el agua.

Siguieron cavando y finalmente encontraron la pérdida de agua potable, la cañería estaba rota y toda esa agua se filtraba debajo de mi vivienda.

Me pregunto por qué los usuarios debemos llegar a solicitar ayuda de la prensa para que se pueda solucionar este problema. Acudí a tantas personas, a tantas autoridades para poder salvar mi casa, alguno me tomaron como una persona loca, porque no se veía la pérdida, pero el agua salía por el piso, debí poner al resguardo todos los muebles porque todo se humedecía.

Espero que sea la única pérdida de la cuadra y que no volvamos a legar a este extremo", finalizó.