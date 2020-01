El "lobo" puso fin a los duelos amistosos

Gimnasia y Esgrima se midió con Altos Hornos Zapla en un partido amistoso disputado ayer en el estadio "23 de Agosto". Fue el último encuentro de preparación para ambos equipos de cara al torneo de la Primera Nacional y el torneo Regional. Se jugaron dos cotejos de 35 minutos.

Matías Sánchez, el último jugador “albiceleste” en sumarse al plantel, disputó ayer los dos partidos amistosos ante Zapla.

El "lobo" dejó una sensación extraña ante el "merengue". Sin desmerecer a nadie, estas serie de resultados, más negativos que positivos, ante equipos de dos categorías menor debieron hacer ruido en el vestuario. A su vez, el DT "Popeye" Herrera sabe que deberá pulir ciertas cuestiones tácticas para llegar bien al primer partido oficial.

Se acerca la fecha del debut en el segundo semestre de la Primera Nacional y el "lobo" tendrá obligación pelear por ingresar al reducido o bien jugar la final ante el puntero de la zona A. Ayer, contra Zapla se notó un equipo que intentó jugar y plasmar la idea que pretende el técnico Marcelo Herrera.

El equipo palpaleño dio batalla durante todo el primer tiempo y general, fue un partido que excedió a la amabilidad dado que la pelota iba de un lado a otro. Hubo pocas intervenciones de los goleros en la primera mitad. En consecuencia, esta etapa pasó sin pena ni gloria.

El "merengue" sacó provecho a la eficacia en el segundo tramo del encuentro. A los 13’, un pelotazo cruzado sorprendió a la defensa de Gimnasia, Juan Pascuttini comandó la contra y en velocidad lanzó un pase rasante para la aparición de Martín Abraham, quien solo tuvo que empujar la "bocha" hacia el fondo de la red para de una vez por todas romper la paridad en el marcador.

Gimnasia intentó reaccionar de ese baldazo de agua fría. Pero nunca encontró los caminos necesarios para vulnerar el arco defendido por Menéndez. El primer partido se definió por la puntería precisa.

En segundo turno se enfrentaron los "alternativos" de ambos clubes. Y a comparación del primer compromiso, la diferencia fue abismal. Gimnasia dominó desde el minuto cero hasta el pitazo final del árbitro Cristian Meruvia. El elenco "albiceleste", de entrada, pegó primero con un cabezazo certero de Sebastián Sánchez, quien ganó en alturas y sorprendió al guardameta "merengue" Mauricio Vallejo. A los 18’, Lucas Nallim desbordó por el costado izquierdo y al ingresar al área asistió a Ulises Virreyra para que infle las mallas y estire la ventaja en el marcador. Minutos después, Nallim, el mejor de la cancha, maquilló el resultado en goleada. El juvenil surgido de la cantera se escapó por la izquierda y definió al primer palo del arquero. El lunes los muchachos continuarán con los entrenamientos de cara al reinicio de la Primera Nacional. (Emiliano Saavedra).

Habló el “Pajarito”



DANIEL JUÁREZ

En la recta final de la pretemporada, Gimnasia se quedó sin su “joyita”, Daniel Juárez, quien fue vendido hace un par de días a Unión de Santa Fe. En ese sentido, el “lobo” perderá un chico que tiene hambre de gloria.

Ayer, en el amistoso contra Zapla en el “23 de Agosto”, el delantero de 17 años no estuvo en los dos partidos para prevenir cualquier tipo de lesión. Al finalizar la práctica deportiva, Juárez conversó con los medios presentes sobre su transacción al club “tatengue”.

“Dentro de todo lo estoy manejando bien, eso sí me siento muy ansioso. De esto se habló un montón pero mi cabeza está centrada”, apuntó el joven de categoría 2001 en relación a los sondeos que hubo con Talleres de Córdoba y con su nuevo club, Unión.

Actualmente está instalada la incertidumbre sobre su futuro inmediato. En ese sentido, Juárez reconoció que “quiero lo mejor para mí carrera futbolística, si me quedó acá será demasiado lindo porque Gimnasia es prácticamente mi casa”, y sostuvo que “si me tengo que ir no pasa nada porque voy a un club nuevo para dar lo mejor de mí”.



“La dirigencia está haciendo lo mejor para ver si me puedo quedar estos últimos seis meses”, agregó el futbolista.

El deportista afirmó que la duda convivió con él en este tiempo: “No puede dormir por ahí me agarra sueño pero estoy dando vueltas en la cama pensando en muchísimas cosas. Por eso busco tranquilidad en lo mental sino me vuelvo loco”.

“Se dieron muchas cosas interesantes y muy linda para mi carrera. Ahora quiero estar tranquilo para esperar que pasa”, explicó el joven nacido de Gimnasia y Esgrima.

El joven atleta apuntó que “si viajo voy a tratar de ganarme un puesto en Unión y si me quedó seguiré demostrando que quiero jugar de entrada”.

El “Pajarito” Juárez deberá partir el martes a Santa Fe para realizar los estudios de rigor por eso no disputó los amistosos y porque fue “un tema dirigencial para prevenir lesiones”.