Triunfazo de los santiagueños

Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó en el tercer minuto de descuento a Colón de Santa Fe, por 1 a 0.

Jonathan Herrera, mediante un tiro penal (48' ST) marcó el único gol del encuentro jugado en el estadio "Alfredo Terrera", en la capital santiagueña. El árbitro fue el rafaelino Silvio Trucco.

En el comienzo, Central Córdoba tomó la iniciativa, especialmente, a través de Gervasio Núñez. El elenco "ferroviario" tuvo más la pelota, fue prolijo en la circulación y peligroso por las bandas, mientras que Colón apostó decididamente al contraataque. El equipo local se aproximó con dos remates desviados de Lisandro Alzugaray, desde afuera del área.

Pasado el asedio inicial, el elenco "sabalero" pudo tomar el balón, con algunos intentos del tucumano Luis Rodríguez, y pudo acercarse hasta el área de Diego Rodríguez, aunque no contó con chances claras de gol. En la segunda mitad insistió el local pero no tuvo profundidad, porque no encontró espacios ante un rival bien abroquelado en defensa y que otra vez buscó las réplicas.

Pero en el descuento, Herrera fue tomado de la camiseta adentro del área y el propio delantero cambió por gol el penal.

San Lorenzo no pudo

San Lorenzo (27 puntos) no pudo anoche con Estudiantes de La Plata (25), con el que finalmente igualó 1- 1, en el retorno al fútbol argentino del mediocampista Javier Mascherano. Los dirigidos por el DT Diego Monárriz se pusieron en ventaja a los 17 minutos de la segunda parte, con una conquista de Bruno Pittón, quien decoró una lucida maniobra colectiva. El elenco platense, a las órdenes de Gabriel Milito, encontró la igualdad a los 23’, del período final, con una aparición del ingresado Mateo Retegui, quien aprovechó una cesión larga del citado Mascherano. El conjunto visitante intentó presionar alto en campo rival e incomodó a un “ciclón” que no tuvo fluidez en el traslado, a excepción del momento en el que la pelota pasaba por el paraguayo Oscar Romero. La chance más clara que tuvo San Lorenzo en esos 45 minutos iniciales se dio a través de la pelota detenida (un recurso que no fue bien utilizado), con un cabezazo del debutante Alejandro Donatti que salió cerca del palo izquierdo defendido por Mariano Andújar. En la segunda parte, San Lorenzo adelantó sus líneas, los hermanos Ángel y Oscar Romero se adelantaron en el campo, pero el equipo local no tuvo la profundidad deseada, porque Nicolás “Uvita” Fernández (otro de los debutantes) jamás ingresó en el circuito de juego. Sin embargo, a los 17’, Peruzzi avanzó por la derecha y cedió para Juan Ramírez, quien habilitó por el centro del área a un Pittón que llegaba en libertad. La definición del marcador de punta fue la apertura. Estudiantes pareció asimilar el golpe, pero -enseguida- una viveza de Mascherano le permitió establecer la igualdad. El histórico capitán del seleccionado argentino advirtió que la defensa del “ciclón” salía y metió un pelotazo bárbaro para la corrida de Retegui. Ganó a la floja cobertura de Coloccini y punteó ante la salida de Torrico, para decretar el empate.