A 23 años del crimen de José Luis Cabezas, su familia escribió una carta al presidente

Este año ya son 23 años sin la presencia de un periodista que trató de enfrentarse al poder y a una soez estructura de corrupción y mafia. Su lucha quedó inmortalizada como un emblema para la prensa argentina, un ejemplo a seguir en pos de un periodismo independiente, libre y crítico.

"Todos los años ARGRA recuerda el asesinato de José Luis Cabezas. En eso no nos diferenciamos de muchos otros colectivos y grupos de Argentina. No pasa semana sin que alguno recuerde a sus muertos sin justicia, o asesinados con vileza, o por negligencia, o por el estado, o por delincuentes con permiso. La lista es desoladora y cada uno puede repasarla para sí. No somos la excepción, ni José Luis el único muerto que nos duele. Cada 25 de enero pedimos justicia para José Luis, porque pedimos justicia para todos nosotros.

En su alegato en el juicio que condenó a los autores materiales de su homicidio, la querella de ARGRA sostuvo que José Luis resultó víctima casual de alguien que cometió su crimen desde la impunidad, para mostrar impunidad y con el fin de garantizarse impunidad. Esta es una característica que comparte con muchas otras víctimas. Crímenes en los cuales la víctima no importa, su humanidad no importa, sino importa su muerte como mensaje. Como mensaje hacia la sociedad, para aterrorizarla y hacerla sumisa; y como mensaje a otros que en las sombras entienden el lenguaje que a los demás nos llega como dolor y ausencia", dice parte de un extenso comunicado que realizó Argra para la ocasión.

Quién era José Luis Cabezas



A los 35 años Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue secuestrado luego de finalizar la cobertura de un evento. Seguidamente fue torturado y asesinado el 25 de enero de 1997, durante la madrugada. Cabezas, hacía un año atrás, había logrado fotografiar en Pinamar al empresario Alfredo Yabrán, convirtiéndose esto en la causa del trágico suceso.



Días antes de la particular fotografía, el empresario había sido denunciado públicamente por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lo señaló de ser parte de las mafias en el poder político.

La carta abierta del abogado de la familia de José Luis Cabezas al Presidente



Pasadas más de dos décadas de su homicidio en aquel campo de General Madariaga, su hermana Gladys Cabezas, aún hoy cuestiona duramente el accionar de la justicia argentina. El abogado de la familia, Alejandro Vecchi, redactó una carta abierta dirigida hacia el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, con motivo del nuevo aniversario de la muerte de Cabezas.



En el extenso texto, el letrado le pidió expresamente al mandatario argentino que termine con la corrupción y así desarticule, de una vez por todas, las estructuras mafiosas vinculadas a la política y a la propia Justicia.

“Señor Presidente, retomó aquél Nunca Más, ese sentir que en los inicios de la recuperación de la democracia nos unió tras un meta común: la vigencia plena de los derechos humanos. Una meta, que, lamentablemente y desde entonces, ha ido perdiendo fuerza, sacudida por los desencuentros, debilitada por las frustraciones”, comienza diciendo en la carta.

Y continuó con su pedido: “Es necesario intervenir allí donde haga falta para desarticular ese sistema de características mafiosas que ha sobrevivido a Yabrán y que hoy sigue funcionando como antes, a través de influencias políticas, de la compra de voluntades, del acoso judicial o de la violencia física”.

Asimismo, Vecchi le sugirió al mandatario no “dejarse llevar” por la presiones de este mismo sistema cargado de mafia, pues la realidad política del país lo requiere.

“No se rodee de aduladores, no escuche los cantos de sirena que solo buscan alejarlo del pueblo ni se meta con mafiosos. Tampoco crea en las cosas que hagan daño a la gente, sobre todo a quienes con vocación de servicio como lo hacía José Luis hacen de la libertad de expresión su manera habitual de trabajo. No se involucre en los negocios millonarios de intereses oscuros, que al final se cobran la vida de gente como Cabezas”, afirmó.

En tanto, el abogado se refirió al claro vínculo que tenía el entonces Presidente de la Nación, Carlos Menem, con Alfredo Yabrán, autor intelectual de asesinato del reportero gráfico, y cómo eso influyó en el curso de la investigación del crimen.

“Hace 23 años, quien tenía la misma investidura que usted tiene ahora, recibió en la Casa Rosada, públicamente, como a un empresario ejemplar, a quien ya se sospechaba que era el autor intelectual del crimen de Cabezas. Dos de sus Ministros apersonados en Dolores, donde se sustanciaba la causa, bajaron de un helicóptero oficial para avalar la pista falsa que ellos mismos habían insertado. Nunca la Justicia molestó a ninguno de ellos. En esos días se llegaron a descubrir cientos de millones de dólares en cuentas off shore de ese grupo empresario. Cuentas no declaradas que denunciamos y tampoco nadie investigó”, aseguró.

Y añadió: “Nunca como en el Caso Cabezas se vio tan claramente el entramado mafioso de la Argentina. Agentes en todos los poderes de la vida institucional, trajinaron para que la verdad se oculte. El manto de la impunidad se extendió en su plenitud con su efecto devastador. Por eso, como decía al comienzo, para quien ha asumido como una forma de vida la defensa de quienes son víctimas de un sistema corrupto, es muy caro el compromiso que ha expresado usted al asumir la Presidencia“.

Finalmente, el defensor de la familia de Cabezas, exigió la unión de toda la sociedad argentina para construir un país más justo para todos.

“Por la memoria de José Luis y por el dolor de su familia, unámonos para terminar con las mafias y la impunidad en la Argentina”, concluyó.