"La producción tabacalera de Jujuy debería tener su propio precio"

-¿Qué avances hay con la fijación del precio del tabaco?

-La Cámara del Tabaco viene desde hace varios meses buscando que se hable del precio del tabaco para la presente campaña. A pesar de los esfuerzos que venimos haciendo, no sólo en las gestiones en lo que hace a las cuestiones técnicas para demostrar que estamos en un escenario idéntico al del año pasado, en cuanto a lo que hace a la variación de costos donde el productor tuvo que afrontar en condiciones adversas, hasta la fecha esto no ha sido entendido precisamente en lo que hace a las autoridades institucionales y gubernamentales de Salta, por cuanto hasta ahora no se ha fijado la fecha a pesar de nuestras solicitudes reiteradas. Entendemos que en la semana próxima vamos a tener novedades de reunión de precios, pero siempre pensando en eso, en pelear todo lo que corresponde en interés de los productores, porque para poder producir debe asumir todos los costos de la campaña.

-¿Cómo han variado los costos de producción?

-Cuando hablamos de idénticas condiciones al 2019, es porque el productor ha tenido que afrontar una inflación del 53.8%, una variación cambiaria al 64%, incrementos en los servicios de energía eléctrica de un 54%, un 29% promedio para todo lo que es el tema del gas, la mano de obra un 49% y el combustible en un 37%. Además se debe mencionar la dolarización que ha tenido en todo ello, sobre todo en fertilizantes y agroquímicos. Esto es lo que se debe tener en cuenta, como también el contexto internacional para poder vender todo lo que hace al tabaco por parte de Argentina hacia los compradores del exterior. Creo que siempre el productor tabacalero debe también ver de no ser él la variable de ajuste, y esto viene sucediendo sobre todo en las dos últimas campañas que han sido muy fuertes. Hubo una reducción de hectáreas precisamente por los altos costos de producción imposibles de afrontar, lo que es un gran perjuicio para los productores, para el sector y también para la provincia. Por lo tanto, este año el desafío es volver a tener el número de hectáreas que Jujuy necesita por unidad económica y mercado para volver a retomar la cantidad de hectáreas correspondientes. Este año se están haciendo 13.300 hectáreas contra 14.500 de la campaña anterior.

-¿El precio que acuerdan con Salta es diferente al de Jujuy, o es igual para ambas provincias?

-Como se trata de una variedad en este caso única para las dos provincias, como es el tabaco Virginia, como los compradores tanto de Salta como de Jujuy también son los mismos, el precio es igual. A veces la necesidad de tener un mercado único para las dos provincias nos perjudica. Lo que nosotros pretendemos, y a esto lo veníamos diciendo en los lugares que correspondía hacerlo, la producción de Jujuy debería tener su propio precio, tratando de no salirse del mercado, pero si tener la determinación y la decisión de ir con un precio que sea beneficioso justamente para los productores de Jujuy, y no estar dependiendo tal vez, de cuándo o cómo Salta se junta para fijar un precio. Creemos que hoy nos está perjudicando en ese sentido, para darle previsibilidad a los productores de cuánto es lo que le corresponde tener por el precio del tabaco de la presente campaña. Y, sobre todo, trabajar muy fuerte en lo que es también la necesidad de contar con ese dinero para hacer frente a todas las obligaciones que comentaba anteriormente y requieren ser pagadas, porque es parte del sistema, como la energía, el gas, los salarios.

-¿Cómo se están manteniendo los salarios en este momento; están deprimidos, hay despidos?

-En lo que hace a la cuantía de lo que les corresponde, es lo que fijó la Comisión Nacional del Trabajo Agrario en lo que hace a los trabajadores rurales. En eso, el sector tabacalero, los productores han sido muy respetuosos y cumplen a rajatabla más allá que tenemos el convenio de corresponsabilidad gremial, también único modelo en el caso de Argentina y también en el mundo, donde tenemos el 100% de todos los aportes patronales, ya sean previsionales y sociales, que se hacen a través del Fondo Especial del Tabaco para todos los trabajadores de esta actividad. Pero cuando vemos que por ahí las inspecciones no nos dejan trabajar y no dejan tener una condición ordenada en cuanto a lo que hace a la cosecha, si renegamos de todo esto, no porque nos opongamos a las inspecciones sino simplemente porque entendemos que todos debemos sumar en un momento tan crítico donde nos vimos obligados a hacer menos hectáreas. Y eso ha sido menos ingresos no sólo para los productores sino para todo lo que está alrededor del productor, incluyendo el gobierno de nuestra Provincia. Menos trabajo, menos circuito económico-social y precisamente menos desarrollo económico. Entonces lo que hoy estamos viendo es tener el mejor de los acopios para que tengan la mejor de las consecuencias en todo lo que hace a la facturación del FET y podamos tener mayores ingresos.

-¿Y cómo está la distribución de los recursos del FET?

-En cuanto al Fondo Especial del Tabaco, como todo cambio de gobierno y de autoridades, sobre todo administrativas en lo que hace a la Oficina de Tabaco en la Secretaría de Agricultura de la Nación, está demorado. En esto estamos haciendo todos los requerimientos tanto formales como a nivel de gestiones personales para que prontamente sean transferidos los recursos que corresponden y que estamos esperando por horas. Entendemos que en estos días tiene que resolverse, sino tenemos que ir a otras cuestiones mucho más duras para que seamos entendidos, porque son recursos de propiedad del productor, muy necesarios para poder seguir adelante con todas las responsabilidades que tenemos. Por lo tanto no solamente la Cámara, sino también el ministro de Producción de la provincia, Exequiel Lello Ivacevich, hacemos gestiones precisamente para la pronta liberación de esos recursos. Y de ahí, continuar con todo lo que corresponde ya al año comercial que es el 2020, más la aprobación de los Programas Operativos Anuales que debemos tener listos para poder traer la transferencia en tiempo y forma.

-¿Y cómo han estado las conversaciones con el Gobierno nacional respecto a ésto?

-Entendemos que siempre debemos tener relaciones correctas y constructivas desde el punto de vista con quien nos corresponda estar. En este caso, lo hemos hecho, nos hemos entrevistado y creemos que debe ser un camino técnico y sin burocracia administrativa. Por lo tanto, también vamos a estar siempre viendo que el interés de los productores lo consideren en la medida que legal y formalmente corresponde. Por eso es que somos muy inquisitivos en cuando a la exigencia de la transferencia de los recursos del Fondo porque es parte de la propiedad de los productores, porque es parte de la necesidad para poder seguir adelante con todo lo que tenemos que continuar haciendo. Estamos seguros que la lucha la vamos a seguir porque es lo que corresponde y es nuestra responsabilidad.

-¿Han tenido alguna respuesta o adelanto del tema?

-Como dije, tenemos que tener rápidas novedades de transferencia y después continuar con los otros recursos que también están pendientes y empezar también a pensar en la próxima campaña. Que sea ordenada, que sea con mejores condiciones y herramientas, sabiendo que debemos volver a retomar el número de hectáreas que es la unidad económica y productiva necesaria para el productor, para nuestra cooperativa y también para el desarrollo de la provincia de Jujuy. Y también tener mejor participación en los recursos del Fondo Especial que hemos perdido en los últimos años, pero la vamos a retomar de esta forma, pensando y trabajando siempre con la convicción de que son condiciones adversas a nivel nacional en cuanto a la megaeconomía, pero nosotros debemos seguir adelante y es el camino que estamos decididos a seguir.

-¿Cómo es el comportamiento con las autoridades de la Provincia?

-En lo que hace a las autoridades de nuestro Ministerio de la Producción, tenemos una enorme expectativa y también una esperanza con el doctor Exequiel Lello Ivacevich de un trabajo conjunto, serio, ordenado. Siempre pensando en el interés de los productores, porque creo que esa es la responsabilidad de las funciones que debemos tener bien presentes para la evolución y crecimiento, no solamente para los productores del sector tabacalero sino también para la Provincia. Así que ese es el compromiso, la necesidad de poder estar siempre buscando hacer lo mejor para el entendimiento y la comprensión con un trabajo técnico, planificación previa, teniendo este plan tan anhelado y tan necesario para nosotros, el plan productivo integral que nos lleve a salir de esta situación incómoda por la cual estamos pasando. Por lo tanto, esto es lo que le pedimos a los productores siempre, que tengamos la paciencia y comprensión para trabajar en forma conjunta, hermanados, para salir de esta situación, que lo vamos a hacer, pero siempre todos para un mismo rumbo.