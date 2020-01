"No molesta el lenguaje inclusivo, lo que molesta es el feminismo"

-En las últimas semanas se generó el debate en la opinión pública sobre el uso del lenguaje, a raíz de diferentes organismos que decidieron comunicar con lenguaje inclusivo como Pami, y la Universidad jujeña que analiza un proyecto al respecto.

Lo primero que se observa es un rechazo. ¿Porque cree que esto ocurre?

-No creo que exista una preocupación por el lenguaje. Nadie se queja de otros asuntos ni se debate en las redes sociales la aceptación por parte de la RAE de "almóndiga" o del femenino para "calor" y cuando se advierte acerca de evitar usos racistas o etnocentristas no se reacciona mal. Por ejemplo, no fue difícil entender el mal uso de palabras como "sudaca", "mogólica", "puto", "puta", "maricón", "autista", "negra", "boliviano", "turco", "judío", "chino", "tano", "gorda", "gordo", "torta" y en general, salvo quienes mantienen una gran ignorancia al respecto, a nadie se le ocurre usar esas palabras como insulto. Además, jugamos y nos reímos de la academia, no nos preocupa no pronunciar las "eses", evitar la pronunciación de ciertos grupos consonánticos y decir: "dotor", "setiembre" (ya incorporado hace mucho), incluir miles de palabras inglesas e inventar los términos que nos hagan falta: "whatsapear, balconear, cervecear, lupear". Las personas adoramos jugar con el lenguaje y deformarlo: "el frío corazón de eia", "tamos creisi", "ahre". Nadie se enoja por esto. Me parece que en el caso del lenguaje inclusivo se trata de una lucha de poderes y eso es lo que genera la reacción. Una vez leí en alguna parte que el Ku Klux Klan no habría existido si les esclaves no hubiesen luchado por liberarse.

Todo cambio en las estructuras, toda innovación (y eso vale tanto para las sociedades como para el lenguaje) genera una reacción opuesta. Si les esclaves quieren ser libres, sobrevendrá un grupo que castigue, sobre todo a quienes beneficia ese sistema y lucran con esa explotación. Hemos reaccionado a aspectos del lenguaje que nos discriminan y someten; hacemos lo que podemos para sacudir todas las estructuras y el lenguaje es la más difícil porque es la más fuerte y carcelaria.

Les escritores igual que les adolescentes trabajan en todas las épocas por romper esas normas que heredamos del padre y hacer que el lenguaje suene extranjero y se rebele a los diferentes sistemas: les adolescentes crean jergas todo el tiempo para liberarse de la ley de les adultes y así también la poesía: pensemos por ejemplo en el lenguaje transracional de Oliverio Girondo : "En la eropsiquis plena de húespedes entonces meandros de

espera ausencia". Toda la poesía busca romper ahí donde percibe algo que la somete "El traje que vestí mañana/ no lo ha lavado mi lavandera" (escribía el gran César Vallejo) y nuestro querido poeta Groppa hablaba "de mí conmigo". Pero luchar por los derechos de inclusión es otro tema. No molesta el lenguaje, "molesta" el feminismo.

-¿Por qué cree que entre las reacciones ante una noticia de un abuso sexual a una mujer integrante del ejército, preocupa más que la periodista que la escribió usara el término "soldada" que el abuso en sí mismo?

-El abuso es parte de la estructura social patriarcal: el hombre y la sociedad han usado a las mujeres y se han sentido dueños de sus cuerpos, el abuso es parte del poder que otorga esa "propiedad", entra en lo que la sociedad ve como posible en su sistema y nadie se indigna por lo "normal". Una periodista que trata de sacudir esa estructura en algún resquicio es una rebelde que señala la ausencia, la falta de esa sociedad. No hubo rebeldías para asumir el femenino en el participio de presente "sirviente" / "sirvienta" pero ese no es un lugar de fuerza o de poder. Ocurre que decir "soldada" o "presidenta" instala lo femenino en un lugar en el cual la sociedad no desea vernos.

-¿Qué opina del cuestionamiento al uso de "todes", "chiques" indicando que inclusión es otra cosa como el respeto al acceso a la comunicación a personas con discapacidad, por ejemplo?

-Todes tenemos alguna discapacidad, todes buscamos incluirnos y siempre habrá grupos que se crean con más derecho que otros de ser considerados. En el caso del feminismo hay más resistencia porque se busca igualar espacios de poder político y económico y eso siempre provocó serias reacciones. Durante cierto período de la Edad Media, la Iglesia prohibió a las mujeres ser dueñas de su propio dinero cuando enviudaban o morían los padres y así se apropió de las fortunas de quienes morían en las cruzadas y arrebató a las mujeres la influencia que tenían en la economía y en la política. Esa estructura no se termina de reestablecer. Reconocer los derechos de las capacidades diferentes no afecta el espacio del poder.

-¿Qué es lo que se combate cuando se resiste al lenguaje inclusivo? y ¿Quiénes cree que encaran esas resistencias?

-En todas las épocas y en todas las lenguas existen dos tendencias que luchan entre sí: una tendencia popular innovadora y una tendencia de elites conservadora. Si, por ejemplo, en cierta zona es más frecuente no pronunciar las "eses" al final de las palabras y decir "pué" en vez de "pues" y si, en ciertos grupos de sonidos, se cambia la bilabial por su correspondiente nasal y se dice "almóndiga" en vez de "albóndiga", la escuela, los espacios educativos y los grupos de cultura letrada enseñarán y corregirán estos aspectos en las escuelas. Llegará un momento en que, si este fenómeno es adoptado por mucha gente, la RAE lo registrará y entonces ya no se corregirá en la escuela pero esto no significa que todes vayan a usar la palabra "almóndiga". Esta función conservadora ayuda a que nos podamos seguir entendiendo los millones de hablantes del español pues la escritura no evoluciona tan velozmente como las formas habladas (si vemos la escritura del francés, es notable ese viaje, pues la escritura quedó fijada en un momento en que se pronunciaba muy diferente). Si siguiéramos la tendencia de modificar la escritura al paso del modo de hablar, en pocos años, les habitantes del NOA y del NEA posiblemente no nos entenderíamos.

El uso del lenguaje inclusivo está en una etapa inicial. Trastabilla. Acabo de leer un libro de cuentos de gente joven que ganó concursos y el uso del lenguaje inclusivo es utilizado en estos textos literarios: aparece la "X" que no se puede leer en voz alta y la "e" presenta ciertos problemas gramaticales como las confusiones con "les" del objeto indirecto y suena todavía algo extraña. Es cuestión de insistir, buscar, encontrar formas. Habrá alguien que, usando el lenguaje inclusivo, creará una obra que nos seduzca y de a poco las cosas irán acomodándose.

La tendencia conservadora del lenguaje obra en contra de la libertad artística: Dante escribió la "Divina Comedia" en la lengua en que se hablaba en las calles en vez de hacerlo en el modo "literario" de la época; las literaturas en lengua árabe conservan una escritura que se distancia del modo hablado como la lengua de Cervantes de la nuestra y claro, les escritores jóvenes empiezan a rebelarse y a indignar a los círculos conservadores escribiendo de modo más suelto; el poeta Catulo fue muy criticado por Cicerón por las innovaciones poéticas. La poesía de cada época siempre fue revolucionaria y siempre indignó a la camada anterior. De eso se trata el viaje de las lenguas: de cambios aceptados y rechazados, de una lucha casi invisible a veces, más obvia en otros casos. -¿Qué se combate en todos los casos? -La ley heredada, la costumbre, la normativa, el orden del padre. Ya no es Dios, ya no es la ley religiosa; pero la lengua que recibimos es tan opresora como la inquisición y tan liberadora como el arte. Bien lo saben les adolescentes que inventan lenguas para no ser entendidos o para expresar lo que las lenguas que heredan les impiden decir. Bien lo sabe la poesía de todo el mundo que vive de romper las reglas para poder decir lo indecible, para ayudarnos en nuestra discapacidad de poder expresar aquello que sentimos.