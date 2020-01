Intensifican controles de motovehículos

Esta semana, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy comenzó a realizar estrictos controles de transito en diferentes puntos de la ciudad, especialmente a las miles de motos que circulan a diario por la Perla del Ramal.

En esta oportunidad el operativo se llevó a cabo en la intersección de calles Serapio Soria y 9 de Julio, una esquina conflictiva de San Pedro. Participó personal de la Dirección de Tránsito, con el apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia, dependientes de la Unidad Regional 2.

Según indicaron los organizadores, la idea es regularizar el tránsito de motos en la ciudad y que los que circulen lo hagan en el marco de las leyes de tránsito vigentes. Por lo tanto se les exige casco, documentación del rodado, seguro y licencia de conducir. Lamentablemente, la mayoría de los motociclistas no usan el caso y otros tantos no tienen permiso de conducir. Como resultado de este operativo, durante la mañana se retuvieron más de 15 motos por falta de papeles. Este es un dato no menor, ya que en la ciudad a diario se ven muchas motos, sin patentes. Es decir vehículos que podrían ser robados o de dudosa procedencia. De hecho, los conocidos "motochorros" utilizan motos modificadas y sin identificación para cometer los ilícitos y circulan libremente por las calles de la ciudad, indicaron algunos vecinos que fueron sorprendidos por el control.

Si bien muchos aplauden este tipo de intervención de la Municipalidad y la policía, también exigen que no sea solamente durante el día y en el centro, sino que piden que controlen las picadas que hacen en los barrios y avenidas y la gran cantidad de motociclistas que manejan consumiendo bebidas alcohólicas los fines de semana y a la salida de los tradicionales bailes de carnaval que se hacen por las tardes.

Sin duda que poder llegar a todos los lugares con los controles será una tarea titánica del municipio, pero por algo se debe comenzar. No se trata solo de sancionar o esperar que se hagan los controles para usar el casco o llevar papeles. Sino que va más allá y tiene que ver con la conciencia de ciudadano, de respetar las normas y aprender a vivir en una sociedad organizada. San Pedro es una de las ciudades del interior de Jujuy que más motos tiene en sus calles. Y también es una de las ciudades en las que los conductores tienen una conducta casi anárquica. Casi nadie usa casco, circulan 3 o 4 personas en una moto, no tienen luces ni frenos, el playero de la estación de servicio carga el combustible aunque no tenga el casco, estacionan dónde quieren, no respetan los semáforos y muchas otras infracciones más. Será en tiempo, la educación y las permanentes campañas las que van a colaborar para ir modificando está realidad tan desacomodada y fuera la ley que tienen los conductores en la Perla del Ramal.

.

.

.

.