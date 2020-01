La banda "Grito Coplero" presente en Cosquín

La banda "Grito Coplero" liderada por Elsa Tapia e integrada por una veintena de copleros jujeños viajó el viernes a Cosquín para ser parte de actividades en el marco de la 60º edición del Festival Nacional de Folclore que hasta el 2 de febrero tendrá lugar en aquella localidad cordobesa. El Tribuno habló con Tapia antes de la partida quien brindó detalles de las propuestas de las que serán parte en la Capital del Folclore y se refirió al nacimiento de la formación que surge tras talleres que se dictaron en el Centro de Arte Joven Andino (Caja).

De esta manera sobre el origen de la banda Tapia contó, "‘Grito coplero‘ surge de unas actividades que ofrecí durante todo el año pasado en el Caja en el marco de un ciclo de coplas bagualas, vidalas y contrapuntos. De ahí nace este grupo con la intención de revalorizar el canto con caja como una expresión que despierta el sentimiento, que ayuda al crecimiento, que activa el cerebro, la memoria, la imaginación. Las clases estuvieron dirigidas a jóvenes y adultos pero la mayor cantidad de asistentes fueron mujeres de mediana edad y también algunos hombres con quienes desde agosto decidimos trabajar como grupo. En ellos detecte un profundo sentimiento de amor al canto ancestral y hemos empezado a presentarnos en distintas ferias y festivales".

Luego habló sobre cómo surgió la posibilidad de llegar a Cosquín, "queremos mostrar lo que hacemos en otros lugares y se nos dio la oportunidad de poder viajar con la ayuda la Agrupación Tradicionalista de Gauchos de Cosquín que nos hicieron algunos trámites para poder participar. Este año Jujuy no tiene delegación oficial, pero estaremos en contacto con otros jujeños allá como el Ballet Jujuy y la Asociación Jujuy Cultural", comentó.

Actividades en Cosquín

"Grito coplero" llegó a Cosquín ayer y fue parte del desfile gaucho de apertura por la mañana y del pasacalle de las delegaciones provinciales por la tarde. "Además participaremos en la Peña Oficial de Cosquín el domingo (por hoy) y visitaremos la localidad de Icho Cruz, donde se realiza otro festival que se hace en paralelo al de Cosquin. También llegaremos hasta Carlos Paz, el miércoles", indicó Tapia. Y agregó, "pero allá siempre surgen cosas vamos con la idea de hacer un encuentro con los chayeros de La Rioja porque ya estuvimos con ellos en un encuentro en Amaicha del Valle (Tucumán) con bandas de sikuris y copleros de otras provincias. Esperamos poder hacerlo en la Plaza Central", señaló, subrayando que todos los integrantes de esta delegación costearon el viaje con sus propios medios.

Consultada sobre los próximos planes de la agrupación adelantó, "después de Cosquín tenemos una actividad en Tilcara y en Yala para la Feria del Pan Casero. Y después vienen los festejos por los ahijaditos, los compadres, las comadres y el carnaval, tenemos propuesta para todas esas fechas", aseveró.

Talleres en el Caja

Luego destacó que este año en marzo comenzará nuevamente el ciclo dedicado a la copla en el Caja, "será gracias a la Secretaría de Cultura y a Juan Martínez, director del Centro de Arte Joven Andino a quien agradecemos el apoyo ya que este será el cuarto año que se ofrece esta propuesta en su espacio". E invitó a todos los interesados a sumarse a los talleres, "comenzaremos en marzo y todos los que tengan la inquietud de formar parte de ‘Grito Coplero‘ podrán tomar los talleres, para ver lo que hacemos. Ya en agosto vamos a ir incorporando a más personas. Vemos si realmente tienen el sentimiento porque la copla es un género muy profundo Si yo no me siento identificada, si no siento que la copla, la baguala está inserta en mi sentir, es difícil que me pueda apropiar de ella porque la copla es puro sentimiento. Hacerlo por hacerlo no vale la pena y eso uno lo va viendo a medida que asisten a los talleres", afirmó.

Después detalló los contenidos que se abordan durante las clases, "vemos la métrica de la copla, los versos, hablamos sobre la tonada de pascua, retomamos la parte histórica, estudiamos la caja como instrumento que siempre nos acompaña sobre todo a la mujer, cómo está compuesta, cómo se la tiene que cuidar. Después tonadas de invierno, tonadas de todos santos para recién entrar en las tonada carnavalera que es la que más se conoce. También hacemos referencia a las tonadas de Navidad que casi están desapareciendo", detalló.

Patrimonio inmaterial

Asimismo adelantó que esta pendiente un trabajo profundo de investigación sobre el tema de la copla , "ya hablamos con la Dirección Provincial de Patrimonio y les pedimos hacer un trabajo donde se podrá incluir las formas de cantar en los distintos lugares, también revalorizando a aquellas personas (hombres y mujeres) que están y otros que ya no están para rescatar su saber popular con el objetivo de declarar la copla Patrimonio Intangible de la Humanidad", contó.

Cupo femenino

Finalmente reflexionó sobre la Ley de Cupo Femenino en los Escenarios, "apoyamos la ley. La lucha nuestra desde la copla viene desde hace años, se dice ‘La copla hecha mujer‘ pero nosotras las copleras venimos de una época de no tener un espacio en el escenario, ahora por ahí te dicen, ‘bueno vengan a cantar una copla‘, pero jamás es una tarea remunerada, no se paga, siempre es para relleno, de soporte, al inicio de un festival por ejemplo cuando no hay nadie. Es tiempo para que se le dé valor real a la copla acompañada de la mujer (sin desmerecer el canto de los hombres)", expresó para concluir.

Integrantes

Los integrantes de "Grito coplero" son: Miriam del Valle Bautista, Daiana Elvira Cañizares, Martha Liliana Chambi, Ariel Antonio Condorí, Joaquín Daniel Cruz, Elvira Cussi, Irma Flores, Lourdes Lamas, Saturnina Cirila Limache, Elida Andrea Llampa, Gabriela Eliana Luna, Flavia Simona Fernanda Molina, Avelina Morales, Edmundo Milagro Ontiveros, Rosana Elizabeth Ruiz, Dalmira Sajama, Mirta del Valle Sánchez, Juana Sosa, Elsa Gudelia Tapia, Noelia Salvadora Tapia, Cecilia Mariana Toconá Limache, Daniela Viviana Vale, Lidia Díaz, Mirian López y Omar Cruz.