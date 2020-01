Resaltaron falta de respuestas en casos de VIH

Uno de los casos en los que se mantiene el estigma y la discriminación en la provincia de Jujuy, es hacia las personas que son diagnosticadas VIH positivas. Ante las diversas situaciones que les tocó atravesar y tener que pedir asesoramiento legal al Inadi, algunos afectados indicaron que no tuvieron respuestas favorables del organismo.

"Vhidas positivas" denunció falta de atención y respuestas a denuncias que presentaba en el Inadi y espera que esto se revierta.

La mayoría de los casos que se suelen presentar es por la obligación de tener que revelar su enfermedad en diversos ámbitos, incluso cuando eso no es necesario. Sin embargo, por el hecho de violar la confidencialidad médica, los afectados recurrieron al organismo pero no tuvieron respuestas favorables.

Ante ello, y por el cambio de autoridades en el Inadi, los afectados esperan que se pueda dar más agilidad en la toma de denuncias y capacitaciones para no tener que atravesar estas situaciones en una "sociedad conservadora culturalmente", como sostienen las organizaciones de contención.

Al respecto, Noelia Esquivel, presidenta de la asociación "Vihdas positivas", consultada por este matutino, sostuvo que "el Inadi en estos últimos años ha estado con un mal funcionamiento, casi ni trabajamos en conjunto. El año pasado me dijeron que recién se iba a reactivar con el cambio de gobierno, así que con el Inadi es cómo que cuesta, demora. No contaba con personal suficiente y en general siempre había demoras", agregó Esquivel.

"Ahora que vino el nuevo representante, esperemos que se solucione, a ver qué pasa. Tuvimos varios casos. Diagnósticos que fueron vulnerados por personas de distintas instituciones, en escuelas o por familiares, en el trabajo que divulgan su diagnóstico y causan problemas y además que difundir es ilegal; entonces hay que intervenir", añadió.

Esquivel indicó que ellos, como grupo de contención, trabajan con el programa provincial, destacando su relación buena, como también con la Superintendencia de Salud por la falta de respuestas de las obras sociales a personas diagnosticadas con esta patología.

"Yo veo que el estigma y la discriminación todavía es fuerte, sobre todo acá en Jujuy, porque es una sociedad conservadora, más con tabúes. Los jóvenes son un poco más abiertos de mente, pero no tanto, por lo que el prejuicio sigue. Las personas con VIH son las que intentan derribar los mitos y los estigmas", resaltó Noelia Esquivel.

Una de las cuestiones que intentan trabajar desde este espacio de contención es, en primer lugar, con las familias de las personas con VIH-Sida, ya que muchas veces es el primer lugar donde se producen estos casos de discriminación y es donde más se ven vulnerados".

La confidencialidad en el diagnóstico médico de una persona con VIH es obligatoria y su no cumplimiento es penado por la ley

Grupos de ayuda

Una de las principales tareas que les toca brindar a los grupos de ayuda para personas diagnosticadas con VIH es la de contención y asesoramiento ante situaciones en las que pueden sentirse vulneradas.

Es que ante la situación de querer ser escuchadas, son las mismas personas diagnosticadas con esa patología las que pueden animar a salir adelante y que no se sientan solas.

Ante ello, la gran cantidad de espacios de contención hicieron que más jóvenes se animen a ser escuchados por sus pares. Esto no sólo los beneficia para no sentirse solos, sino también, para tener ayuda y ser asesorados en el tratamiento médico que tienen que llevar adelante y no abandonarlos.

"Cuando uno les ofrece un espacio de contención, los chicos se acercan, participan. Cuando contactamos con alguien, participan. Nosotros organizamos donde juntarnos porque no tenemos un espacio físico todavía", resaltó Noelia Esquivel, presidenta del grupo "Vihdas positivas" que funciona en la provincia de Jujuy.

Muchos de estos grupos no cuentan con espacios físicos destinados para sus reuniones. Sin embargo, son sus propios miembros los que destinan sus casas para hacer sus juntadas.

Una de las indicaciones que hicieron desde "Vihdas positivas" es que para entrar en estos grupos es una serie de preguntas para confirmar el diagnóstico.

El propósito de esto, es que realmente las personas que integran el espacio sean los adecuados.

Crearán un Centro de la Diversidad en la provincia

El Consejo Provincial de la Mujer es un organismo que está trabajando con intervenciones en asesoramiento legal y capacitaciones, y sus integrantes esperan seguir expandiendo las coberturas hacia todos los sectores.

El Consejo Provincial de la Mujer se encuentra ubicado sobre calle Sarmiento 427, y brinda diversas actividades y capacitaciones.

Según comentó su titular, Alejandra Martínez, se estarían ultimando las cuestiones legales para la creación de un Centro por la Diversidad, cuya tarea será atender las cuestiones vinculadas por necesidades, respuestas y asesoramiento.

La exdiputada nacional, actual titular del Consejo de la Mujer, comentó que "estamos en los últimos detalles y queremos ir ahí, queremos tener un centro especializado en la diversidad, que tenga un equipo multidisciplinario para atender y contener a las personas del colectivo Lgbt, y para nosotros va a ser una alegría poder de verdad ser una contención".

"En Jujuy estamos llevando una campaña que se llama ’Diversos somos todos’ porque creemos que haya pluralidad, que se acepte tal como son y que haya tolerancia, que se eviten por todos los medios caer la agresión, en la violencia, en la discriminación y que una sociedad más respetuosa, más plural" añadió.

Es que todas las situaciones que se registran en la provincial, hacen necesario un espacio, además de los organismos que ya están, y brinden atención a quien lo necesite.

"Nos parece que hay que dar contención, hay que asistir, hay una situación cuando las personas del colectivo les genera un impacto muy negativo en su situación emocional, creo profundamente que hay que lograr todas las personas se sientan a la reparación y que vamos a estar ayudando todo el tiempo"

En la oportunidad, la funcionaria resalto que una de sus labores que llevó a cabo cuando estaba en el Congreso de la Nación fue la presentación de un proyecto en la que desestimaba la presentación de las personas diagnosticadas con VIH algún tipo de carnet revelando la patología. Esperan que eso siga en curso por los nuevos representantes y que sea ley.