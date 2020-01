Revelan que el Inadi-Jujuy desestimaba denuncias

POR LUIS CARABALLO. El pasado lunes se conoció que la Delegación Jujuy del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo tiene una nueva autoridad. Walter Méndez, abogado, es el nuevo titular del organismo nacional en la provincia que atiende las denuncias por ese tipo de hechos. En su análisis reveló la falta de asistencia y recepción de denuncias en la anterior gestión.

Indicó que los programas que venía desarrollando esa gestión, como el buzón en las escuelas y otras acciones contra el bullying entre los más jóvenes, sí tuvieron ejecución. Pero en otros programas y situaciones no se habría dado una completa atención, apuntó.

Una de las premisas que espera poder lograr el Inadi, tanto a nivel nacional como provincial, es brindar mayor contención a las personas que buscan una solución ante posibles hechos discriminatorios. Jóvenes, mujeres, miembros de la comunidad Lgbtttiqp+, organizaciones sociales y refugiados, entre otros, son los espacios a donde más esperan llegar.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el nuevo delegado del Inadi en Jujuy dijo que "la primera semana de gestión ha sido muy movida. Lo que me he enterado es que acá han sido rechazadas de manera arbitraria algunas denuncias, y a mi me resulta, de manera particular, muy oprobioso entender de que se rechace una denuncia ante un organismo que está para eso, para defender. La situación ha sido muy mala", apuntó.

"Es un común denominador en el sentido de lo que pasó a nivel Nación. Nosotros entendemos que el Inadi ha sido una de las instituciones más desvastadas por el gobierno anterior en cuanto al recorte de presupuesto, congelamiento de programas, atención de denuncias. Hace una semana que estoy y no hemos delineado una línea de trabajo a nivel provincial, y se que hay muchas denuncias y consultas" esperando, añadió.

Méndez también indicó que todavía esperan indicaciones del organismo a nivel nacional a través de su titular, Victoria Donda, sobre las bases políticas y sociales que seguirían para dar mayores respuestas desde el organismo. A la vez espera definiciones sobre el presupuesto que manejarán para poder lograr ese objetivo.

"Nosotros tenemos como intención devolverle el prestigio a la institución, tratando de articular con todas las instituciones, y recibiendo todas las denuncias. Trataremos de agilizar las denuncias, que se tratan en Buenos Aires, y a tener una buena asesoría. Hay una decisión política de recibir todas las denuncias", sostuvo Méndez.

Uno de los episodios que también le tocó atravesar al nuevo delegado del Inadi es la aclaración sobre su pertenencia a la organización "Barrios de Pie".

En la oportunidad aclaró que como militante político pertenece al espacio "Somos", de Donda, y que llevará como "bandera" la delegación del Inadi en su labor.

Mantienen personal

Una de las decisiones que ya fue encomendada desde el Inadi a nivel nacional es mantener el personal que venía trabajando en las delegaciones de las provincias. El argumento es el de seguir articulando las tareas que se venían realizando.

Fabiana Mollani, abogada, mantendrá su cargo como la asesora legal en la provincia y todo el equipo que venía trabajando con la anterior delegada de la provincia, Flavia Castro.

La sede del Inadi se encuentra ubicada en calle Patricias Argentinas 261 primer piso. En la misma se atiende de lunes a viernes, el número de teléfono para el público es (0388) 4310631. La dirección de correo electrónico a la cual se pueden comunicar todos los interesados es jujuy@inadi.com.ar.

Intervención del Consejo de la Mujer

Uno de los acontecimientos que tomó mayor magnitud fueron los ataques hacia el colectivo Lgbtttiqp+ por la inauguración del complejo por la diversidad “Xibi Xibi”.

Las agresiones y burlas que recibió Lourdes Ibarra, titular de la asociación “Damas de Hierro”, hizo que el Consejo Provincial de la Mujer interviniera.

Alejandra Martínez, su titular, mencionó que “nosotros supimos que se iba a producir la inauguración del complejo Xibi Xibi, que nos pareció muy interesante. Lo que nos sorprendió era el grado de discriminación, de agravio, de violencia que se percibió en las redes hacia esta acción que habían logrado la gente de la asociación”.

“Acompañamos la actividad, paseamos por todo el predio, estuvimos en el inicio de las actividad. Hablamos con Lourdes Ibarra, si ella tenía la intención y posición. Supimos que ella había estado muy sensibilizada por las agresiones, que nosotros íbamos a acompañarla desde el Consejo para que se entrevistara con la defensora contravencional. Se hizo la denuncia y lo que queremos es que en el menor tiempo posible haya una decisión en este caso”, sostuvo Martínez antes estas agresiones discriminatorias.