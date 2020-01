Tatuajes, una tendencia que crece en el verano

Con la llegada del verano, el calor y el uso de prendas mas holgadas, aumenta notablemente el interés de las personas por tatuarse la piel. Y es que al ser la época en la que más se luce el cuerpo, muchos esperan este momento o bien recién deciden hacerse un tatuaje, pese a que, según los tatuadores, es el peor momento del año para hacerlo.

Así lo señaló Gastón, tatuador, quien aseguró que durante los meses hay mucha mas demanda que el resto del año. "Cuando empieza a hacer calor viene mucho la gente, porque todos quieren lucir el tatuaje, además al ser época de vacaciones llega gente de otras provincias y también aprovechan para tatuarse" dijo y aseguró que "llegamos a hacer hasta 3 o 4 tatuajes por día, y hay demanda todos los días, cuando en invierno a veces se hace uno o incluso hay días que no se hace nada".

Explicó que esta es la época menos indicada para tatuarse por las condiciones climáticas y los hábitos que se adoptan. "Se recomienda que los tatuajes se hagan en invierno porque hay menos riesgo de infección, además hay menos sol entonces no se reseca tanto la piel. Con cualquier tatuaje es fundamental la higiene, por eso a la hora de bañarse se recomienda que sea con agua templada no caliente, con jabón neutro y si van a estar al sol cubrirse bien con crema o protectores solares porque si no el tatuaje se despigmenta totalmente" recomendó.

Más demanda en mujeres

Como viene sucediendo hace tiempo, continúa habiendo un mayor interés en las mujeres por realizarse tatuajes. A diferencia de lo que sucedía antes, donde los tatuajes estaban mas asociados a la masculinidad, ahora son ellas las que muestran un mayor interés y se animan a tatuarse, incluso más que los hombres.

"Las chicas se tatúan mas pero generalmente se hacen diseños mas chicos, en cambio los varones optan por cosas mas grandes, incluso mangas enteras" dijo.

En este sentido advirtió que los precios también son un factor determinante a la hora de hacerse un tatuaje, ya que varían según el tamaño y diseño.

"Dependiendo de qué se trate varia el precio. Lo mínimo que cobramos son $800 un tatuaje de 3x3 centímetros y de ahí en adelante. Una manga de la muñeca hasta el antebrazo puede rondar los $6 mil, dependiendo los detalles, el sombreado, los pigmentos y si se hace en varias sesiones sale un poco más caro" remarcó Gastón.

Los adolescentes se tatúa a edades mas tempranas

Si bien la franja etaria que mas se suele tatuar se fija entre los 25 y 40 años de edad, entre los adolescentes hay una mayor tendencia a tatuarse a mas temprana edad.

En este sentido, Miguel, otro tatuador, aseguró que cada vez se ven mas chicos desde los 13 y 14 años con tatuajes. “En el último tiempo se ve un incremento de adolescentes que buscan tatuarse. En esos casos los chicos tienen que tener autorización de los padres, venir acompañados de ellos y esto tiene mucho que ver con los cuidados sanitarios que hay que tener a la hora de hacerse un tatuaje; ellos deben saber que al momento de hacerse un tatuaje se debe hacer siempre bajo estrictas condiciones de higiene” señaló.

Las tendencias

En relación a los diseños dijo que los adolescentes se suelen hacer lo que está de moda, en cambio la gente mayor opta por diseños mas simbólicos, o vinculado a los afectos, las emociones.

“Los chicos están muy influenciados por el Trap; otros eligen los diseños que están de moda o los que tienen los futbolistas. Ultimamente en las mujeres se está usando mucho el puntillismo o tatuajes indie, minimalistas y en los hombres esta muy de moda el realismo, animales, lobos, leones. Igual hay clásicos como los escudos de clubes de fútbol que, generalmente, se hacen por temporadas” aseguró Miguel.

Los tatuajes en pareja continúan vigentes

EN PAREJA/ MUCHOS OPTAN POR HACER UN TATUAJE COMPARTIDO, DE A DOS.

Lejos de creer que han perdido vigencia, las parejas continúan animándose a los tatuajes.

Ya sean diseños iguales que se comparten, o algún dibujo que empieza en uno y termina en el cuerpo del otro, son algunas de las opciones que eligen las parejas como una forma de reafirmar una relación.

“Se hacen nombres, coronas de rey y de reina, Mickey y Minnie, el hilo rojo o algún dibujo compartido por ejemplo entrelazan las manos y se arma un corazón, hay muchas opciones y las parejas lo siguen haciendo” sostuvo Miguel.

Aclaró que en muchos casos, con el tiempo se buscan tapar esos tatuajes, por lo que sugirió evitarlos.

“A veces resulto pesimista, pero yo no los recomiendo porque actualmente las parejas son fugaces; cada vez es mas común que las parejas se rompan entonces muchos de los que se tatúan después buscan taparselos” se puede hacer pero para eso consideró mas efectivo evitarlos.