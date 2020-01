VIDEO. Fue atacada salvajemente por su expareja quien le propinó siete puñaladas

La mujer que fue salvajemente atacada por su ex pareja quien la encerró en el baño y le asestó siete puñaladas, tres de las cuales ponen en riesgo su vida, continúa internada en grave estado en la unidad de Terapia Intensiva del hospital Pablo Soria, hasta donde fue derivada de urgencia la noche del viernes. En tanto que el agresor, luego de la violenta agresión se dio a la fuga y fue aprendido por efectivos del Cuerpo de Infantería y quedó detenido por el delito de “Lesiones gravadas por el vínculo y por ser hecho perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género”, según se supo. Ayer desde la Seccional Primera de San Salvador de Jujuy, se informó que el estado de la víctima era reservado y se aguardaba para las próximas horas un nuevo parte médico.



Datos recabados por El Tribuno permitieron saber que aproximadamente a las 20:35, la policía fue alertada por un hecho de violencia que ocurría en una vivienda del barrio Divino Niño, que daba cuenta de un sujeto portando un arma blanca, estaba agrediendo a su ex pareja de manera violenta. Ante la urgencia la policía acudió al lugar, también lo hizo personal del Same, que al llegar encontraron a la mujer tirada en el interior del baño, presentando múltiples heridas cortantes en el cuerpo, por lo que luego de brindarle las primeras atenciones, la trasladó hasta la Guardia del hospital Guillermo Páterson. Las fuentes consultadas, dieron cuenta que en el nosocomio sampedreño no había un médico cirujano para intervenir quirúrgicamente a la víctima, quien presentaba heridas provocadas por elemento punzo cortante en el abdomen, en el brazo y en el rostro, por lo que luego de ser atendida por el médico de guardia y ante el cuadro de gravedad, se dispuso la inmediata derivación al hospital Pablo Soria de la capital provincial. Otra carencia se puso al descubierto, cuando la paciente no pudo ser trasladada por el Same San Pedro por carecer de un profesional médico que la asista durante el traslado, por lo que se tuvo que esperar la llegada del médico de Same Jujuy, que arribó desde la capital provincial a bordo de una ambulancia y poco después de las 23, se pudo concretar la derivación al hospital Pablo Soria.



Identifican a la víctima y al agresor



De acuerdo al testimonio de los vecinos, se supo que la noche del viernes, la mujer identificada por la policía como Mariela Z. (40), domiciliada en barrio Divino Niño, regresaba de participar del desentierro del carnaval realizado en lote Parapeti y al llegar a su casa ingresó al baño, cuando fue sorprendida por su ex pareja identificada por la policía como Pablo O. (41), quien fija domicilio en la misma vivienda. Según se supo, el sujeto irrumpió en el sanitario, trabó la puerta y comenzó a agredir a la mujer con un arma blanca. Los hijos, al escuchar los gritos de su madre, salieron corriendo en busca de ayuda y los solidarios vecinos, de inmediato alertaron a la policía, que rápidamente acudió al sector, logrando la aprehensión del agresor a pocas cuadras del lugar del hecho. El sujeto fue trasladado hasta la Seccional 48, y ayer se supo que había sido trasladado otra dependencia por temor a represalias por parte de la gente, que indignada, pedía justicia por Mariela.



La investigación penal preparatoria por el delito de “Lesiones gravadas por el vínculo y por ser hecho perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género”, están a cargo de la Seccional 48 de barrio Patricios, con la participación de la Delegación Fiscal N° 3 a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari y la Fiscalía habilitada en feria, expediente que luego quedará en manos del titular de la Fiscalía de Investigación N° 11, la que luego será elevada a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Sexual N° 2, a cargo del agente fiscal José Alfredo Blanco.