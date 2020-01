Divergencias por el aumento salarial a empleados estatales

La propuesta del Gobierno Nacional de establecer un sistema de sumas fijas como aumento a los trabajadores estatales mantiene dividida las posiciones de los gremios jujeños. Algunos están de acuerdo con esta medida y otros la rechazan porque prefieren que los aumentos sean a través de porcentajes. De todas maneras hay otros sindicatos que dicen que antes de comenzar a tratar esta cuestión hay temas pendientes a resolver que vienen arrastrando desde inicios del 2019.

En tanto que el sector universitario emitió un comunicado pidiendo la incorporación de la docencia universitaria y preuniversitaria a los aumentos de emergencias a estatales que dispuso el Gobierno nacional.

El gobernador de la provincia Gerardo Morales, tras una reunión con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, había anticipado que la provincia no dispone de los recursos para atender la propuesta del presidente Alberto Fernández. A su vez, resaltó que en el mes entrante comenzarán las negociaciones con los docentes y en marzo con el resto de los empleados de los otros sectores.

Adhirió también a esta declaración el vicegobernador Carlos Haquim quien sostuvo que "si reciben apoyo del gobierno de Alberto Fernández se podría afrontar el pago propuesto".

Nación establece un aumento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y públicos. Ascenderá a una suma fija de $4.000 que se pagarán en dos cuotas a partir de este mes con $3.000 y la segunda de $1.000 en febrero.

Esta medida alcanzará a los agentes con sueldos en bruto inferiores a $60 mil o a $49.800 de bolsillo.

"Hay temas pendientes"

La secretaria general de la Asociación de Personal de los Organismos de Control (Apoc), Susana Ustarez le dijo a El Tribuno de Jujuy que antes de discutir si los aumentos van a ser por porcentajes o sumas fijas, en la provincia hay temas pendientes vinculados con "cerrar la paritaria 2019 con reclamos y atraso salarial sostenido durante cuatro años que, respecto a la inflación, no se ha resuelto y es una cuestión que afecta mucho el salario". Asimismo dijo que esperan ser convocados por el titular del Ministerio de Trabajo para tratar paritarias.

A su vez, resaltó que la postura de Apoc y la Intersindical es que se respeten las escalas. "En la provincia tenemos las escalas salariales muy achatadas y se está resolviendo sobre las últimas sumas fijas que se dieron en el 2018 en el mes de marzo con el último de los blanqueos y es un problema la suma fija a nivel de escala salarial", dijo Ustarez.

"Que se negocien porcentajes"

Luego agregó que una suma fija, cualquiera sea el monto, "deteriora las escalas achatándolas" y señaló que "este achatamiento que el gobierno Nacional pretende por ejemplo en el caso de las jubilaciones, tanto como los activos, termina siendo injusto ya que quienes tienen haberes superiores no los tienen a la par, sino que se trata de un reconocimiento de carreras administrativas, de mayor responsabilidad en las tareas, de una antigüedad facultada, asumir responsabilidades de personal a cargo, titulaciones", sostuvo.

Sin embargo calificó que "como paliativo y transición, la suma fija puede ser un mecanismo" pero aspiran a mediano plazo a restablecer "la consigna de retribución que refleja una pirámide salarial y que se otorguen incrementos de tipo porcentual y en blanco. Porque las sumas fijas por ahí se han otorgado en negro y sin evolución de acuerdo a la inflación y todos estos son mecanismo que han demostrado ser negativos así que esperamos que sea nada más una suma a cuenta y que las paritarias se negocien en porcentajes".

Adelantar paritarias

Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la Provincia de Jujuy (Seom) consideraron que se hace necesario "destinar plata a los bolsillos de los trabajadores y que se adelanten las paritarias".

Ante la postura del gobierno Provincial de no adherir a la suma fija, desde Seom aseguraron que seguirán insistiendo un "gestionar el adelanto de paritarias para los municipales" dijo el secretario gremial, Sebastián López.

“Equilibrar con solidaridad”

YOLANDA CANCHI DE ATSA

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) Jujuy, Yolanda Canchi, también expresó su postura respecto a las sumas fijas, una de las medidas clave del Gobierno Nacional para contener la inflación. “En el sector de la sanidad privada ya hemos procedido a comunicar al Ministerio de Trabajo de la provincia que debe dar cumplimiento a ese decreto que consiste en el aumento de esta suma fija” dijo Canchi.

En este contexto, analizó que el decreto nacional del aumento depende del presupuesto de cada una de las provincias y que en el caso de Jujuy, la economía se encuentra en una “situación límite”, debido a que los funcionarios “no están predispuestos a pagar esa suma” que correspondería a un total de $4.000 divididos en dos cuotas.

“Desde el sector de la sanidad con el Frente de Gremios Estatales, insistimos en que el gobierno nos debe convocar para tratar el tema. Obviamente que todos los trabajadores que tienen sus sueldo, especialmente aquellos por debajo de la línea de pobreza, están esperando una definición al respecto y teniendo en cuenta la fecha, es urgente que el gobierno nos convoque”, dijo.

“Esto es sentido común”

En este contexto Canchi resaltó que en lo que va de los años de gestión del actual gobierno provincial y durante la presidencia de Mauricio Macri, “se habían caracterizado por dar sumas no fijas, sino en porcentajes, a excepción de una sola vez en Jujuy”, agregando que “se trata de equilibrar no solamente la balanza sino de equilibrar las voluntades, la predisposición y la solidaridad”. Más adelante mencionó que “si siempre hemos aceptado el porcentaje por qué no se puede aceptar una suma fija. Esto no debe ser motivo de discordia entre el sindicato. Esto es sentido común y solidaridad, no es para siempre, es temporario. Todos sabemos que el ajuste y la política que llevó adelante el expresidente Macri ha tendido a beneficiar a los que más han cobrado y dejar por debajo, inclusive de la línea de pobreza, al resto de los trabajadores” concluyó la titular se Atsa Jujuy, Yolanda Canchi.

Pedido universitario

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) emitieron un comunicado pidiendo la incorporación de la docencia universitaria y preuniversitaria a las sumas fijas. Sostienen que ven como positiva la decisión del aumento salarial de $4.000 y advierten que al aumento, que alcanza a quienes perciben hasta $60.000 en bruto, no fueron incorporadas las categorías de la docencia universitaria y preuniversitaria, que también tienen esos ingresos.