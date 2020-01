Lanzaron el IIIº Certamen Literario Provincial 2020

El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, a través de la Secretaria de Cultura de Jujuy lanzó el IIIº Certamen Literario Provincial , concurso que este año involucra los siguientes géneros: Literatura infanto juvenil y Ensayo Belgraniano.

La propuesta está abierta hasta el 14 de febrero de 2020 y podrán participar escritores mayores de 18 años, jujeños o con residencia mínima en la provincia de 3 años. A continuación se detallan las bases y requisitos para ser parte de la convocatoria.

Las obras deben presentarse en papel tamaño A4 tipeados a doble espacio en tamaño de letra 12 con tipografía estandar (Arial, Times New Roman, Verdana), de un solo lado de la hoja, numeradas y con una extensión máxima de 100 páginas para Literatura Infanto Juvenil y una máxima de 200 páginas para Ensayo Belgraniano.

En los trabajos de Literatura infanto juvenil, se podrán incluir ilustraciones o bocetos que acompañen al texto, pero la incorporación o no al diseño final del libro quedara a criterio del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura. En caso que las ilustraciones pertenezcan a otra persona, se deberá adjuntar la autorización correspondiente para su utilización.

El Ensayo Belgraniano deberá versar sobre el prócer y su relación con la sociedad jujeña de la época o la actual. Se valorarán especialmente aquellos ensayos con fines de divulgación.

Las obras no deben haber sido publicadas ni total ni parcialmente (en cualquier soporte), ni haber sido premiadas en ningún otro concurso o certamen, no solamente en la fecha de admisión al certamen, sino en el momento de la proclamación del fallo. El autor responde de la autoría de la obra presentada, así como de no ser copia ni modificación de obra ajena. El no cumplimiento de alguno de estos requisitos es motivo de descalificación inmediata.

Inscripción

Las obras se deberán presentar en un sobre cerrado en el que figure la siguiente leyenda: "III Certamen Literario Provincial - 2020", abajo y en letra clara debe constar el género, el titulo y el seudónimo. Dentro del sobre se deben incluir tres copias anilladas de la obra a concursar y cada una llevará en su tapa: título de la obra, género al cual pertenece y seudónimo del autor. Los datos verdaderos del autor (nombre y apellido real, copia del documento de identidad, certificado de residencia en caso de no ser jujeño, domicilio, teléfono, correo electrónico y declaración firmada aceptando expresamente las bases y condiciones de este Premio, garantizando que la obra no se halla pendiente del fallo de ningún otro Premio y que el autor tiene la libre disposición de todos los derechos de explotación sobre la obra en cualquier forma y en sus diferentes modalidades) serán incluidos en otro sobre cerrado en cuyo frente se escribirán los mismos datos que figuran en las carpetas presentadas.

Las obras deberán entregarse presencialmente o por vía postal en "Culturarte" de calle San Martín esquina Sarmiento, de 8 a 18.

Selección

Se conformará un jurado para cada género compuesto por al menos tres escritores y/o editores de trayectoria. Estos darán a conocer su dictamen en marzo de 2020 y su fallo será inapelable. Una vez hecho público el fallo, los originales no premiados serán destruidos sin que quepa reclamación alguna en este sentido.

Premios

El premio está dotado de $40.000 para los primeros premios de cada categoría y de $20.000 para los segundos. Además la concesión del Primer y del Segundo Premio incluyen la edición y publicación de las obras por el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura, con una tirada de 200 ejemplares cada uno. El autor cede en exclusiva a la Secretaría Cultura los derechos de edición de la obra premiada. Se entregará a cada autor 20 ejemplares. Los ganadores del Primer Premio de cada categoría también viajarán con los gastos cubiertos a la 46º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2020 para presentar sus obras en el acto del "Día de Jujuy".

Por el hecho de participar con la presentación de sus obras en este concurso, el postulante presta su conformidad, en caso de resultar premiado, para que se difunda su nombre, imagen y el título de la obra, como asimismo una sinopsis de la misma, en el modo, lugar, formato, soporte y/o cualquier medio que determine la Secretaría de Cultura por tiempo indefinido con el fin de publicitar y difundir tanto las obras ganadoras como el certamen.

Cada autor podrá participar sólo en un género. Si resultare premiado, no podrá presentarse nuevamente en la próxima edición. El sólo hecho de presentarse al certamen implica, por parte de los concursantes, el conocimiento y acatamiento de las normas establecidas en esta reglamentación.

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por la Secretaría Cultura, quien también se reserva el derecho de tomar iniciativas y de hacer modificaciones no reguladas en las bases siempre que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del certamen.

Por consultas, escribir a iccjujuy@ gmail.com.