Una joven dio a luz en la casilla de turismo

Gisela Mamaní es una joven madre de 26 años que el último sábado dio a luz a su tercer hijo dentro de un remis más precisamente en la casilla de turismo que se encuentran en el ingreso al acceso sur a la ciudad.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Claudia Torres, quien es prima política de Gisela y comentó que “mi prima estaba próxima a su fecha de parto y me llamó para comentarme que estaba con fuertes dolores, por lo que quería ir hasta un hospital para que la atendieran. Al parecer los dolores eran muy fuertes porque cuando fuimos a buscarla a su casa, ella ya había salido con su madre en un remis hacia el hospital”.

Gisela vive en el sector B5 del barrio Alto Comedero y esa noche su marido no se encontraba en su casa, por lo que su madre que es enfermera la acompañó.

“Tomaron un remis y cuando iban circulando por la zona de los boliches, los dolores aumentaron y como la madre es enfermera se dio cuenta que estaba en trabajo de parto y le pidió al chofer que parara en la casilla de turismo por lo que allí hay policías y al revisarla, vio que la cabecita del bebé estaba comenzando a salir”, comentó Claudia Torres.

Inmediatamente los tres oficiales de policía que se encontraban allí, ayudaron con la tarea de parto y prestaron asistencia. Luego llegó la pareja de Gisela, Claudio Mamaní quien se dio con la bella noticia que su tercer hijo ya había nacido.

Quienes ayudaron en el parto son el sargento Jorge Martínez, el cabo primero Dante Subelza y el cabo Luis Pantoja.

“Cuando el Same llegó, el bebé ya había nacido, es un varoncito que al igual que su mamá se encuentran en muy buen estado de salud. El bebé peso 3 kilos 330 gramos y midió 51 cm. Ingresaron a las 2.30 al hospital Materno Infantil y los dos están muy bien. Queremos agradecer enormemente a los oficiales de Policía que ayudaron a Gisela y al remisero que no conocemos su nombre, solo sabemos que tiene un auto blanco y que no tuvo problemas de que el parto de haya producido allí”, dijo la prima política de Claudia.

Claudia finalmente comentó que ante la urgencia del caso “pasamos algunos semáforos en rojo, tanto el remisero como nosotros. Así que esperamos que entiendan y no nos hagan la multa, pero lo que más deseamos es reconocer a los policías, porque se trató de una situación de muchos nervios que tuvo un final muy feliz”.