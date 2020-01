Defienden a Simeone

El presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ayer consideró "injustas" las críticas al DT Diego Simeone como consecuencia de la campaña irregular en la liga española y la reciente decepción en la Copa del Rey.

"Me parecen injustas y que no se pueden llevar a cabo. Es el entrenador que más títulos nos ha dado y tienen que tener en cuenta que no ha habido ningún equipo en España que haya mantenido a un entrenador durante ocho años mínimo, y los que le quedan", indicó Cerezo en la IV Gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Cerezo aseguró que no dudan "para nada" de las condiciones del "Cholo" como entrenador. "Estamos encantados con él. A todo el mundo le pasa que tiene unos partidos malos", precisó el presidente del equipo madrileño.

"Hace poco decían que algunos de los equipos que ahora están en primera y segunda posición estaban desahuciados y ahora resulta que son los primeros. A ver si dentro de tres o cuatro semanas lo hacemos a la inversa. No estoy preocupado. Tenemos un magnífico entrenador, un magnífico equipo y esto son circunstancias de la vida", concluyó.

Atlético de Madrid marcha sexto en la liga española, a diez puntos del puntero Real Madrid, y fue eliminado en 16avos. de final de la Copa del Rey por Cultural Leonesa, modesto equipo que milita en la tercera categoría española.

¿Rodrigo a Barcelona?

Rodrigo Moreno es el gran objetivo de Barcelona para este mercado de fichajes. Los "azulgrana" necesitan incorporar a un "9" y el del Valencia es el mejor situado desde hace varios días. Los "culés" están intentando convencer a los valencianistas para poder contar cuanto antes con el hispano-brasileño, pero el valor que le dan al punta ha impedido que se pueda llegar ya a un acuerdo.

El conjunto barcelonista, no obstante, no se va a rendir y, según Mundo Deportivo, podría intentar abaratar el costo del atacante incluyendo a dos jugadores en la operación. Esos dos futbolistas serían Moussa Wagué y Abel Ruiz, que por distintas razones podrían ser del gusto de Valencia. El plan es que alguno de ellos o incluso ambos puedan ser parte del traspaso para que el "barça" no tenga que pagar los 50-60 millones de euros que piden los "ches" para dejar salir a su estrella. Barcelona ha pensado en incluir al senegalés por la necesidad imperiosa que tienen los valencianistas de fichar un lateral derecho. Y Ruiz es un delantero reconvertido a carrilero.