"Lo del FMI es muy importante para la negociación con los otros acreedores"

-¿Cómo cree que va a terminar la renegociación de la deuda para la Argentina?

-Creo que el gobierno está haciendo todo lo posible para poder seguir avanzando con el Fondo. Hace quince días el Fondo tuvo palabras de elogio con relación a los ajustes que está haciendo el presidente Alberto Fernández. Por otro lado, Argentina ha cumplido con los objetivos en términos de déficit y de emisión que tenía planteado. Entonces, si analizáramos solo esas dos cuestiones, Argentina tendría chances de tener una negociación con el Fondo mucho más amigable, con el objetivo de extender los plazos del préstamo. La máxima o en el escenario más positivo Argentina podría quizás obtener una financiación adicional, pero estamos en un escenario de máxima que lo creo bastante difícil, por cómo está la deuda no del Fondo Monetario sino toda la deuda pública argentina. Está bien digamos, Argentina ha cumplido con los objetivos de déficit y por otro lado Alberto Fernández está haciendo el ajuste que evidentemente lo deja muy conforme al Fondo Monetario.

-¿Es decir que ayudaron a mejorar la posición del Gobierno para la negociación?.

-Sí, si uno pensaba cuál iba a ser la postura del gobierno antes del 10 de diciembre, del nuevo gobierno, ya se veía venir, nadie podría haber certificado que iba a ser ésta. Nunca hubiéramos imaginado unas palabras positivas del Fondo hacia el gobierno, y sin embargo se tuvo. Bueno, quizás eso sea algo importante para lo que resta del 2020 y la negociación con los acreedores privados. Porque no olvidemos que por lo del Fondo no es importante quizás este año por una cuestión de los vencimientos de deuda, sino es muy importante en términos de la negociación con los otros acreedores. O sea, hay que mirarlos en ese contexto. Si uno negociaría con el Fondo, imagínese a Alberto Fernández negociar para obtener fondos frescos. No, seguramente que no es el objetivo, porque aparte lo primero que dijeron es: no necesitamos y no queremos la plata del Fondo. Segundo, ¿y por qué hay apuro en negociar con el Fondo si es que no hay vencimientos importantes?. Bueno, es por lo que representa en los términos de la negociación general de la deuda pública argentina, es decir que incluye a los demás acreedores. Por eso es que es tan importante lograr el favor del Fondo.

-¿Y cuál cree que será la estrategia del gobierno: retrasar los pagos, que haya una quita en el capital, o una quita en los intereses?

-Creo que esto del gobierno tiene y debiera tener mayor pragmatismo. Y el pragmatismo lleva a que vos, por ejemplo, en lo que es la deuda de corto plazo, tengas que aplicar una quita mayor ya sea en el valor nominal o en el cupón, que aquella deuda de largo plazo, porque el gobierno, lo que tiene la administración actual, lo que tiene es un problema de liquidez. Tiene un extremo problema de liquidez. Es decir, las obligaciones en corto plazo. ¿Y cuál sería el mejor escenario?, poder dilatar los pagos por tres años y no pagar ni capital ni intereses, ahí el objetivo de máxima. En ese objetivo de máxima deberán encontrar los puntos exactos o los puntos convenientes en los términos de quita, plazo y tasa, para que los acreedores puedan firmar esos acuerdos. Pero no creo que sea una cuestión general, por eso se va a dirimir en los distintos tipos de bonos y los distintos acreedores. Seguramente va a haber, porque también se está poniendo, mucho foco en la renovación de la deuda en pesos, porque hubo un canje muy importante creo que hace quince días, y hoy inicia las licitaciones de Lebacs. Entonces, el primer desafío es poder rolear la deuda en pesos, poder conseguir la renovación de la deuda en pesos y con buenas tasas. Ese objetivo creo que se está logrando. La deuda en dólares, la gruesa en corto plazo, se ha pateado las Letes para el 31 de agosto. Fueron 9 mil millones de dólares que vencían en Letes, Letras del Tesoro en dólares, que se reperfilaron al 31 de agosto. Pero eso no resuelve un problema estructural, resuelve un problema de cortísimo plazo. Bueno, el problema estructural se resolvería con poder conseguir que esas Letes se transformen en un bono de largo plazo y que toda la deuda con vencimiento para este año, sobre todo en cupones, porque caen solamente ahora los AO 20, se reparten los de interés de capital, los intereses no se van a pagar a partir del 2023. Pero hoy son todas especulaciones, no hay nada. De hecho, la ley que se aprobó la semana pasada tampoco tenía datos objetivos, sino que habilita al Ministerio de Economía a negociar, simplemente eso. Como hacen las cosas ahora: con los jubilados no se pacta si no les queda el margen para negociar; la deuda no se pacta sino que les queda el margen para negociar con un alto grado de pragmatismo y alta construcción de cuerpo líquido también, porque cada vez que te sentás a negociar tenés que tener el favor de aquel que se sienta al frente. Eso en algún punto puede ser construcción de poder.

-¿Cuál piensa que será la principal exigencia al Fondo Monetario para llegar a un buen acuerdo?

-El Fondo Monetario y los acreedores privados tienen intereses cruzados. Entonces, al Fondo Monetario le interesa que Argentina sea un país viable, y para ser un país viable es no tener déficit fiscal. Esa es la primera cuestión que el Fondo va a mirar. Para no tener déficit fiscal, y cuando digo fiscal digo déficit total, o sea no solamente el primario sino también el que da intereses, necesitás que los acreedores privados te hagan la gauchada. De manera que los acreedores privados también necesitan que el Fondo Monetario te haga la gauchada de extender los plazos, para que lo que vos estás presentando sea viable. Entonces, va a ser un equilibrio entre lo que uno y el otro soliciten y ambos quieran dar. Si miramos lo que dijo el Fondo hace quince días, decimos que el rumbo de Argentina no está fuera de lo que ellos pedían, es un ajuste fiscal. La función política será otra cosa de cómo impacta en lo interno, en la relación con los gobernadores, etc.etc.. Esa es otra cuestión que excede al análisis financiero.

-¿Teme que un eventual default de la provincia de Buenos Aires afecte la posición argentina?

-No le afecta en un sentido contractual o estricto, pero si le afecta en un sentido moral. Es decir, si la Provincia es gobernada por los mismos que gobiernan en Nación, y la Provincia puede sin tener una situación de extrema iliquidez porque sabemos también que no esté en esa situación, se lo hace en forma preventiva. Este anticipo de default del gobierno de la provincia de Buenos Aires es porque dicen que si vamos a poder pagar este vencimiento pero no vamos a poder pagar los siguientes, los que vienen en marzo y más adelante. Entonces esto, en el mensaje, le afecta al Gobierno nacional. O sea, objetivamente no le afecta porque no hay ninguna cláusula, pero si cuando el acreedor que tiene un bono argentino ve lo que está pasando con la Provincia de Buenos Aires, y lo más seguro es que no le generen ganas de seguir comprando o aceptando propuestas del gobierno nacional.

-¿Y le parece viable el pedido de los gobernadores de Cambiemos para incluir las deudas de las provincias en la ley Guzmán?

-También eso es congruente con lo que hicieron siempre, o sea, lo primero que hizo Argentina fue eliminar el déficit fiscal de las provincias, consolidando el gasto y consolidando los objetivos, y por eso el consenso fiscal. O sea, el espíritu del consenso fiscal fue que debemos manejarnos como un todo. En ese sentido me parece coherente con lo que pensaron siempre. Me parece incoherente desde la perspectiva peronista que maneja todo como decíamos recién, patiemos y veamos. No cierran las cosas ellos de esa forma, digamos. No aprueban una ley para ajustar de forma, sin importarla forma de cálculo a los jubilados, sino la dejan abierta para dar discrecionalmente. Entones me parece que el gobierno de Cristina y Alberto ahora tiene ese rasgo, poder ir negociando minuto a minuto, y eso me parece que no lo va a aprobar la bancada oficialista.

-¿Y qué perspectivas hay de eso?.

-Me parece que no responde a la naturaleza del tipo de decisiones que se están tomando a nivel nacional, pero que si responde a lo que Cambiemos, a lo que el PRO o el gobierno anterior quiso hacer siempre, unificar. Por eso no creo que no sea posible. Y si me pregunta si es recomendable o no, me parece que es recomendable, me parece que siempre tener reglas de juego claras es más recomendable. El problema es que en esta coyuntura tan volátil, tan compleja, no sé si es recomendable o le quita margen de acción. Pero ese margen de acción puede ser mal usado exclusivamente para construir poder político y no para responder a los objetivos de la Nación. La Nación combinada, Nación y provincias.