"Por culpa de ese loco te veré en un cajón"

Mariela Zamora (41) era madre de tres jóvenes, además era víctima de violencia de género y hace poco tiempo había decidido poner fin a la relación con el padre de sus hijos, Pablo Ordoñez, por las constantes situaciones de violencia de género que sufría.

El sábado pasado la vida de esta familia cambió para siempre y todo empezó cuando el empleado de la radio municipal de la ciudad de San Pedro de Jujuy esperó a su exmujer que volviera de una reunión de comparsas y aprovechó cuando Mariela Zamora entró al baño detrás de ella, trabó la puerta y sin mediar palabras le asestó siete puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Los gritos desesperados de la mujer alertaron a sus hijos que de inmediato dos de ellos salieron en busca de ayuda, mientras que una de las hijas de la pareja intentó por todos los medios que su padre dejara de atacar a su madre.

Pablo Ordoñez no solo era violento con su madre, sino que sus hijos también le tenían un miedo atroz, ellos fueron testigos de las incontables veces que el hombre atacó con golpes de puño a Zamora y nada pudieron hacer, solo llorar.

Mariela Zamora fue trasladada de urgencia al hospital "Guillermo Páterson" mientras que vecinas y una de las hijas de la víctima intentaban detener a Ordoñez, que con sus fuerzas sacó del medio a las mujeres, abrió unas rejas y ganó la calle.

El médico de guardia del nosocomio de esa ciudad estabilizó a la mujer y solicitó la derivación urgente al hospital "Pablo Soria", por la gravedad de las heridas que presentaba, al menos tres de los puntazos habían comprometido seriamente sus órganos vitales.

Ordoñez fue interceptado por los efectivos del Cuerpo de Infantería a pocas cuadras de su casa en el mismo barrio Divino Niño y trasladado a la seccional 48º del barrio Patricios, mientras que su exmujer se debatía entre la vida y la muerte.

"El día de ayer a las 20.30 mi mamá Mariela Zamora fue apuñalada por mi propio padre Ordoñez Pablo, esta relación que tenían eran muy fuertes y los policías jamás hicieron nada!", empezó un desgarrador relato en su cuenta de Facebook, subido el domingo último.

"Me trepé como sea para ayudarla a mi mamá pero no lo logré, mi ‘papᑠse escapó pero fue atrapado de inmediato. Yo vi todo el caso y forcé para que no siguiera. Mi Hermana mayor con otras vecinas forzaban las rejas para que no salga pero salió. Mi hermano llegó, se desesperó y fue a buscarlo a ese hombre y mi mamá no aguantaba más".

"Hoy ya eres una nueva estrella en el cielo, me parte el Alma ya no hacerte bromas salir contigo divertirme contigo contarte mis secretos y sentimientos. Me prometiste que íbamos a salir adelante como sea pero esta vez me dejaste. Tengo un dolor inmenso e intenso estoy embroncada por todo lo que pasó, por culpa de ese loco te veré en un cajón", continúa el desgarrador posteo en la red social de Facebook.

"Hoy te despido con un fuerte beso en la frente, te amo viejita y pronto nos cruzaremos en el cielo. Lamento mucho lo que te hizo mi ‘Papá‘, pero esto no se queda así, haré justicia hasta que se pudra en la cárcel!", concluyó la joven refiriéndose a su padre.