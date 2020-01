El sector gastronómico sigue con bajas ventas

El sector gastronómico de esta capital tuvo un repunte en la primera quincena de enero, pero en la segunda bajó, mientras que en Tilcara y Purmamarca en éste primer mes del año tuvieron mejores ingresos que en 2019. Referentes del sector plantearon que tienen poca rentabilidad en virtud de los altos impuestos, presión tributaria y desventaja respecto a los que trabajan de manera informal en el rubro.

"Hablé con varios comercios, cafeterías, pizzerías, lo que es gastronomía. Dicen que la primera quincena se movió bien, y que hace una semana que está parado. Bajó mucho respecto de enero anterior, pero en general los primeros quince días fue bastante bien, igual se nota poco turismo en la calle, no hay tanto como el año pasado, no se siente el derrame de antes", dijo Cintia Vacaflores, de la Cámara de Comercio de Jujuy.

Planteó que sus pares de diversos locales gastronómicos les dijeron que comparado con el mismo mes del año anterior, el consumo bajó mucho.

Destacó que durante enero y febrero San Salvador de Jujuy queda relegada porque la gente prefiere el norte provincial, y que si bien hay un poco más de atractivos en la ciudad, como el parque lineal, consideró que el foco debe estar en fomentar el turismo en la capital.

Explicó que no hay restaurantes y confiterías abiertos hasta tarde porque no hay suficiente movimiento y deben priorizar pagar los impuestos hasta fin de mes, llegar a un punto de equilibrio y porque no es lo mismo que en otras provincias. "La gente no consume tanto porque se siente la situación crítica", explicó, y aseguró que de hecho van cerrando locales gastronómicos porque no se llegan a cubrir los costos.

No obstante explicó que el sector tiene iniciativas para fomentar el consumo, como fueron las "noches de las pizzas, de las empanadas", de modo de unir a todo el sector gastronómico y salir con una propuesta para aumentar el consumo en los locales.

"Está instalado que Jujuy no tiene noche, pero lo digo particularmente si vas a un local y te levantás a bailar inmediatamente viene el mozo y te dice que te sientes porque no es una peña. Y en cualquier lugar donde haya música y te parás a bailar, suponiendo que sos de afuera y no te dejan, son cosas chicas, tontas, pero hay cosas que mejorar respecto de eso", opinó Vacaflores.

Pese a ello, destacó que el sector en general está trabajando para hacer obras, de modo de autogenerar movimiento e instar una unión del sector para empezar a lograr otras cosas que los favorezcan.

Por su parte, Cristian Boglione, titular de un local gastronómico e integrante de la Cámara de Hoteleros y Afines de la provincia de Jujuy coincidió que de acuerdo a la información del sector en enero la situación fue variada, en algunos bien y en otros menos. "Haciendo un balance quizás fue un poco inferior al año pasado, y la primera quincena fue más positiva que la segunda donde decayó un poco el tema de las ventas", explicó.

Coincidió también que la promoción de la "Noche de las pizzas" a la que adhirieron varios locales gastronómicos tuvo mucho éxito y sirvió como paliativo para ir levantando.

"Nosotros tenemos un gran inconveniente en hotelería y en gastronomía aún mayor, que es la falta de rentabilidad para los que están formalmente constituidos. Los que estamos formales y estamos pagando todos nuestros impuestos estamos corriendo de atrás con los que son informales, que es un gran porcentaje en gastronomía de Jujuy", precisó el referente.

Por eso aclaró que si bien los hoteles o locales gastronómicos pueden tener un buen flujo de clientes, aseguró que la rentabilidad es muy baja debido a la alta presión tributaria que tienen. "Estamos con las ganancias justas, por eso cuando hay una baja se nota mucho en el rubro nuestro", explicó Boglione.

Proyecto

Cristian Boglione, gastronómico e integrante de la Cámara de Hoteleros y Afines de la provincia, planteó por otro lado que en la capital jujeña hace falta un eje de inversión para el desarrollo turístico, para potenciar los atractivos naturales. Eso se planteó en reunión con el Consejo Consultivo, acotando que se busca lograr valor agregado con inversiones de afuera o de la provincia para potenciar el turismo.

Dio como ejemplo que si se tomara la Mina 9 de Octubre, localizada en Palpalá con un amplia vegetación, se podría agregar valor no sólo con cabalgatas y otra actividades recreativas sino con mejorar la infraestructura del complejo con más inversión.

Y es que recordó que es una tendencia mundial que donde hay una buena naturaleza, como por ejemplo en México y en otros países, se aprovecha la belleza natural y se cobra para hacer turismo, brindando un buen servicio en torno a ese atractivo.