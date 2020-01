Ante las denuncias por publicidad engañosa de agencias de viaje de turismo del país, el titular de Defensa del Consumidor, Sebastián Albesa, aseguró que ya tomaron las medidas pertinentes para garantizar la protección del patrimonio turístico de Jujuy.

Albesa informó que recibieron reclamos de consumidores acerca de empresas de turismo que promocionan Salta con imágenes de Jujuy, ya que dentro de los paquetes que venden ofrecen visitas guiadas hacia localidades de la provincia.

Por ello, y de acuerdo a la que establece la Ley 5992 de "Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en la Provincia de Jujuy", desde Defensa del Consumidor "hemos solicitado a Fiscalía de Estado que realice acciones cautelares y lo que estime conveniente el señor fiscal, a los fines de resguardar no sólo el patrimonio turístico de Jujuy y a las propias agencias de turismo de la provincia, sino también para resguardar a los consumidores".

En este punto explicó que la "estafa" a los compradores radica en que ellos están comprando un paisaje que no está dentro de lo que le ofrecen. "Muchas empresas de viajes y turismo de distintas partes del país utilizan paisajes de nuestra provincia sin indicar fehacientemente el sitio o atractivo, llevando confusión a los consumidores así como vulnerando derechos normados en las leyes de Lealtad Comercial y de Publicidad con Fines Turísticos", enfatizó

A partir de ahora, explicó, el fiscal asignará un procurador que será el encargado de estudiar el caso y realizar la demanda correspondiente. "Lo que se hace es una presentación en la justicia donde, si todo sale bien, el juez le ordena a la empresa que está cometiendo la infracción, a que se abstenga de continuar".

Albesa aclaró que por lo pronto, no hay una multa que se imponga. "Nosotros como autoridad de aplicación no podemos multar a aquellas empresas que están fuera de nuestra jurisdicción", no obstante "vamos a insistir a la justicia para que saquen la publicidad o para que digan que lo que están publicitando corresponde a Jujuy, y a su vez se abstenga de seguir con esta conducta en el futuro".

A modo de cierre remarcó que en caso de que se repita la conducta y se constate, pese a las advertencias judiciales, "se aplicará una multa por desobediencia judicial o incluso hasta un delito penal".