El Gobierno decretó el alerta por el coronavirus y preocupación por el sarampión y el dengue

“A través de Cancillería tomamos contacto con los ciudadanos argentinos que están viviendo o de paso por la zona de cuarentena de la Argentina y están todos bien y sin síntomas”, aseguró Ginés González García en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, al término de una reunión con Alberto Fernández, donde lo informó de la situación epidemiológica de la Argentina.

El Ministro de Salud dijo que “si bien China tomó medidas extremas, realizando la cuarentena más grande la humanidad con respecto a millones de personas, acá no hubo síntomas, pero tenemos en alerta máxima el sistema de sanidad de fronteras que depende del Ministerio de Salud, en el sentido de que cualquier síndrome febril compatible con algún síntoma, aunque es inespecífico, es rápidamente derivado de acuerdo al protocolo al hospital de Ezeiza”

También explicó que “nunca uno puede estar tranquilo, pero veo el riesgo lejano. La propia Organización Mundial de la Salud no ha decretado la emergencia mundial porque considera que no reúne las características de que se tienen que comprobar una serie de cosas que no están comprobadas. Igual, estamos todos en alerta”

"El coronavirus es una enfermedad nueva, es un virus que ha mutado, esto suele suceder con los virus, no tiene vacunas ni tratamiento que no sea sobre el síntoma, en realidad se ha dado en China, todos los casos son autóctonos de China, todavía no se sabe bien el origen de la enfermedad, se supone que puede ser de origen animal aunque no hay certeza todavía, puede haberse originado en un mercado de frutos de mar o en víboras, se está estudiando.

El funcionario informó que “los dos temas que nos preocupan ahora son sarampión y dengue. En la última semana tuvimos cuatro nuevos casos de sarampión, lo cual hace que tengamos ya 118 casos concentrados en los partidos del Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace que estemos trabajando intensamente ahí, tratando de bloquear, revacunando en algunos casos casa por casa, en una evolución que consideramos de meseta, con lo cual no estamos tranquilos, pero estamos satisfechos de lo que está pasando”.

Con respecto a dengue, "en Brasil y Paraguay hay una epidemia seria, hasta el propio presidente ha sido víctima de esto, felizmente está muy bien. En dengue tenemos 96 casos, de los cuales 55 son nuestros y el resto vienen de zonas endémicas, no tenemos ningún caso fatal, estamos trabajando fuertemente, yo viajé a Misiones la semana pasada, se está rociando y estimulando la vigilancia epidemiológica de cualquier síndrome febril, después hacemos los análisis de los laboratorios para comprobar si es dengue o no, pero felizmente hasta ahora viene de una evolución lenta, espero que siga así, aunque esperamos el pico de brote a fines de febrero.

Ante una consulta de Infobae en torno a por qué no existe todavía una vacuna contra el dengue, González García dijo que “se intenta, pero no hay, porque el problema de la vacuna contra el dengue es que tiene cuatro virus, si uno vacuna contra un virus no queda inmune frente a los otros tres, entonces en esos casos se complejiza aún más, creo que esta es la razón central, ojalá la hubiera, pero no la hay”.