Los estafaron con el catering de la boda y tuvieron que salir a comprar fiambre

Una pareja contrató a una empresa de catering para celebrar su boda en un salón de fiestas de San Juan, la compañía los estafó y los recién casados debieron salir a la calle a comprar pan y fiambres para que coman los invitados.

Los afectados, Estefanía Carrizo, de 25 años, y Mario Veragua, de 36, denunciaron que el dueño de un catering de comida, identificado como Lucas Raúl Oro, los estafó y está desaparecido. La pareja pagó 40 mil pesos por el servicio de comida pero el hombre que contrataron se fugó y los dejó sin comida durante el día más importante de sus vidas.

Según publicó Crónica, para evitar que se arruine la boda, los novios decidieron ir a comprar pan y fiambre a los locales situados en las cercanías del lugar. Luego de la boda, fueron a denunciar el suceso a la comisaría N° 17,

"Le pedimos sándwichs, empanadas, parrilla libre, helados y bebidas. Nunca llegó nada, ni el hielo. Tuvimos que ir a comprar algunas bebidas, pan y algo de fiambre que lo cortamos en pedacitos y los pusimos en platos. Pasamos mucha vergüenza", expresaron.

"No les pagó ni a los mozos y tuvimos que juntar plata para que se fueran en un remis. No cobró ninguno y ellos no tenían la culpa", agregaron los recién casados.

