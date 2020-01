Una mujer sobrevoló las Salinas Grandes al son del pop coreano de BTS

BTS y el arte contemporáneo se unieron en el proyecto ConnectBTS con el fin último de "conectarse" con sus fans y dar la vuelta al mundo con un mensaje de optimismo respecto al cuidado del medio ambiente.

Tomás Saraceno, el artista tucumano radicado en Berlín, buscaba marcar un récord mundial al intentar, por primera vez en la historia, que una mujer piloto vuele impulsada únicamente por la energía solar sin combustibles fósiles: ni gas, ni helio, ni litio.

El proyecto ConnectBTS fue impulsado y financiado por la banda koreana que posee más de 5 mil millones de vistas en Spotify.

Sobre el majestuosos paisaje de las Salinas Grandes sobrevoló este mediodía un enorme globo negro de aproximadamente 20 metros con las leyendas: “No al litio”, “El agua y la vida valen más que el litio”, “No a la contaminación”.

Del encuentro participaron comunidades originarias de la zona. Estuvieron presentes con banderas wiphalas y carteles a favor del cuidado del medio ambiente.

"Hace 50 años un hombre caminaba en la luna. El 28 de enero de 2020 una mujer caminará en el aire, algo que no se hizo nunca antes", anticipó Saraceno sobre la iniciativa que incluirá sus "esculturas solares, flotantes, que se alimentan de energía solar y son infladas por el aire, levantadas por el sol y trasladadas por el viento".

La explicación es sencilla: el aire caliente del interior del "globo" se expande y se hace más ligero que el aire frío del exterior, levantando la escultura.

