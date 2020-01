Gimnasia y Esgrima sigue en la búsqueda de engranar cada sector del equipo con miras al debut en el inicio de la segunda mitad de la Primera Nacional. “Vamos a llegar bien al primer partido”, manifestó Ignacio Sanabria.

El lateral “albiceleste” siente que se hizo una pretemporada exigente “muy bien, tranquilo, muy fuerte, la verdad que fue exigente, se trabajó en dos turnos, logramos cumplir con cada uno de los días y gracias a Dios seguimos bien, iguales, sin molestias físicas que es lo fundamental”.

Por el momento en los amistosos disputados no pudo ganar, pero se debe a que algunas partidas se sienten en el juego “el equipo está bien, se nota la salida de jugadores claves, gente importante como Frezzotti, pero los que llegaron seguro que harán un buen aporte al equipo, son muy buenos jugadores, tienen trayectoria, le pueden aportar muchas cosas pero faltan algunas cositas por mejorar, ajustar y sobre todo adecuarse a la categoría”, opinó.

Sanabria analizó los amistosos disputados “con Juventud estábamos muy cansados, el profe se dio cuenta, con Gimnasia y Tiro levantamos un poco, pero el sábado con Zapla también, estuvimos desconcentrados, de un contragolpe nos marcan un gol, una serie de cosas que pasan pero debemos corregirlas ahora, antes que comience el torneo”, sostuvo.

Para “Nacho” Sanabria, da la sensación que están “relajados”, expresó: “Como que estamos muy tranquilos, no podemos arrancar, estamos relajados, el trabajo diario es muy bueno, se labura bien todos los días, Marcelo nos retó, nos dijo que volvió a ver el partido, que hay cosas que fueron buenas pero tuvimos más cosas negativas y vamos a ver los videos, después habrá fútbol, nos va a marcar los errores”, agregó “es un técnico detallista, está en todas, pero somos nosotros, los jugadores, tenemos que hacer un cambio en estos días porque estamos a una semana de debutar ante Riestra”, subrayó el lateral de Gimnasia.

No haber logrado una victoria en los amistosos llama la atención “siempre preocupa, pero en los partidos es diferente, por los puntos la motivación es diferente, ya no podes entrar relajado, es fundamental comenzar ganando, confío que vamos a llegar bien”, finalizó Ignacio Sanabria.

Hoy el plantel entrenará por la mañana en el estadio “23 de Agosto”. Mañana desde las 8.45 recibirá en el mismo escenario a Atlético El Carmen en lo que será el último amistoso.