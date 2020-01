Alberdi con la cabeza en el debut del domingo

Alberdi hará su debut en el torneo visitando a Monterrico San Vicente, el plantel viajará el domingo, después almorzar, rumbo al estadio "Antonio Berruezo" donde intentará regresar con un triunfo que le permita comenzar con el pie derecho. El plantel no concentrará.

A pocos días del debut su técnico Gustavo Cerpa adelantó que continua trabajando en la puesta punto de su equipo, durante las prácticas de fútbol realizó diversas variantes en los distintos sectores del campo de juego.

Mencionó que culminaron con la parte física del plantel y están delineando el equipo con miras al encuentro de este fin de semana ante Monterrico, sobre si logró los refuerzos pedidos informó que lo hizo con la mayoría de los jugadores de la zona y otros llegados desde San Pedro de Jujuy.

Con la disputa de los encuentros amistosos que disputó ante Tiro y Gimnasia de la Perla del Ramal el técnico alberdiano expresó que los refuerzos y los jugadores del club dejaron conforme al cuerpo técnico, que los resultados fueron anecdóticos pero que el funcionamiento del plantel fue bueno, "estamos tranquilos en ese aspecto, ahora depende del plantel que armaremos para este fin de semana, a excepción de algunas lesiones que pudieran surgir durante las prácticas, pensando en Monterrico".

Sobre el rival de turno dijo que "es un rival que trabaja bien las jugadas con pelota parada y que ya tomaron los recaudos necesarios para ello, trataremos de estar a la altura del partido, nosotros también tenemos lo nuestro y con jugadores jóvenes que ya tienen experiencia en este tipo de torneo".

Consultado sobre lo que se verá de Alberdi dentro del campo de juego dijo que a un equipo con actitud, sobre todo con dominio de pelota, algo que caracterizó a este técnico.

Aseguró que es gratificante volver a estar al frente de un plantel de fútbol, más en este club, agregando "siempre dije que Sportivo Alberdi es un club que se despertó tarde pero que volvió para ser protagonista y lograr llegar lo más lejos posible para alcanzar el objetivo que nos hemos planteado todos los que integramos el club, desde los directivos hasta los hinchas".

Respecto a que la mayoría de los equipos se reforzaron con jugadores de la zona y si esto permite suponer que podría ser accesible manifestó "se podría decir que sí, no debemos olvidar que tenemos jugadores de la zona que nos hicieron quedar muy bien en anteriores torneos que disputaron y esta no sería la excepción, nosotros llegamos con lo ideal en la edad de los jugadores que tienen varios torneos federales sobre sus espaldas, eso nos daría un plus extra que nos permitirá hacerles ver que estamos a la altura de cualquier torneo", enfatizó.

Por último agradeció el acompañamiento de la Comisión Directiva destacando que son quienes marcan el camino que deberán recorrer para alcanzar el objetivo.

En el plantel de Sportivo Alberdi se encuentra trabajando varios jugadores que llegaron como refuerzos de distintos equipos de esta zona, los del Club San Francisco Bancario y Herminio Arrieta donde los directivos no lograban ponerse de acuerdo respecto a los préstamos o pases, sin embargo a pocos días de presentar la lista oficial se supo que Bancario logró llegar a un acuerdo mientras que se esperaba que ayer martes se lograra idéntico resultado con los jugadores llegados desde Herminio Arrieta.

Alberdi sumó además a jugadores de Defensores de Yuto, Defensores de Fraile Pintado, Mitre de Calilegua y dos de la zona de San Pedro de Jujuy, con quienes quedó todo acordado.

(Marcelo Pereyra)