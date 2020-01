"Es una operación política para liberar a Milagro Sala"

Diputado provinciales del bloque Cambia Jujuy salieron inmediatamente al cruce sobre la intención del bloque del Frente de Todos-PJ de que se derogue la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación como también del Ministerio Público de la Defensa, además de la intervención del Poder Judicial.

Desde la bancada oficialista afirmaron que esto es una movida política con la cual "pretenden la liberación de Milagro Sala", desmintiendo también la influencia del Poder Ejecutivo sobre la justicia provincial en los casos que involucran a la dirigente de la "Tupac Amaru".

Vale mencionar que legisladores del bloque del Frente de Todos hicieron estos planteos luego que se difundieran unos audios del juez Pablo Baca, titular del Superior Tribunal de Justicia, en los que se infiere la supuesta incidencia del gobernador Gerardo Morales sobre la situación judicial de Milagro Sala.

En conferencia de prensa, los diputados del bloque oficialista Alberto Bernis, Luciano Rivas, Fabián Tejerina, Juan Carlos Abud Robles y María Eugenia Nieva, entre otros, afirmaron que se quiere hacer política con la Justicia.

Bernis, presidente del bloque oficialista, comentó que se "encuentra sorprendido y alarmado, porque pedir la derogación de la ley del Ministerio Público de la Acusación, una ley que fue debatida hace cuatro años en esta Legislatura, significaría, en caso de que se concrete, la liberación de Milagro Sala. Ese es el objetivo político de algunos sectores del kircherismo, que tienen algunos diputados del Frente de Todos en esta Legislatura, que pretenden la liberación de Milagro Sala. Al eliminar el Ministerio Público de la Acusación o al pedir la intervención federal del Poder Judicial de la provincia, las causas se caen. Entonces Milagro Sala quedaría libre y la Megacausa, donde está implicado el exgobernador Eduardo Fellner y muchos funcionarios de la anterior gestión, también se caerían".

Recordó que "Eduardo Fellner presentó en alguna oportunidad la inconstitucionalidad de la creación del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Creo entonces que hay una intencionalidad política muy clara, donde más allá de los hechos que sucedieron por parte de los audios a los que hacen referencia, de lograr la liberación de Milagro Sala. Y Milagro Sala tiene que estar detenida, porque ya lo dijo la justicia. El Gobierno de la Provincia en ese sentido, trabajó de manera independiente y dejó que la causa "Pibes Villeros", que duró más de cuatro años, siguiera su curso. Milagro Sala tuvo una sentencia de 13 años de prisión en primera instancia, que luego fue ratificada en segunda instancia por parte de la Cámara. Esta condena también la ratificó el Superior Tribunal de Justicia. Obviamente le queda el camino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", apuntó el diputado radical.

"Pero estos diputados del Frente de Todos salen con otro tema diferente al de los audios, pidiendo la derogación del Ministerio Público de la Acusación. Es una cosa que no tiene nada que ver. Lo que interpretamos nosotros es que lo que quieren ellos es la liberación de Milagro Sala. Y Milagro Sala tiene que estar presa en la cárcel, porque lo determinó la justicia y no porque lo determinó el poder político, el gobernador o los integrantes de Cambia Jujuy", remarcó Bernis.

"No hay interferencias en la justicia"

LEGISLADOR/ ALBERTO BERNIS, TITULAR DEL BLOQUE CAMBIA JUJUY.

Bernis no esquivó el tema de las expresiones del juez Pablo Baca, en cuanto a que la ley del Ministerio Público de la Acusación está hecha “a medida” del fiscal Sergio Lello Sánchez, titular del MPA. Sostuvo que esos “son dichos personales del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, y no las compartimos para nada. La ley fue debatida, discutida. Inclusive tuvimos reuniones con fiscales de otras provincias, fundamentalmente con algunos de Santa Fe. Nosotros no vamos a prejuzgar u opinar. Lo que si nos sorprende es que esas grabaciones fueron hechas en agosto o septiembre y que salen una semana después de que el Superior Tribunal de Justicia ratificara la condena a Milagro Sala”.

El legislador reafirmó que “no hay relación más que institucional entre los poderes. Pero no en la sentencia de los fallos. Eso que se filtró son solamente expresiones de Baca, de algo que no existe. Nosotros no tenemos interferencia en la justicia y mucho menos en el caso de Milagro Sala. Muchos fueron testigos de los procedimientos y lo que se vivió con ella en Jujuy. Y saben lo que pasó con la construcción de viviendas, viviendas que no se hicieron, entre tantas cosas que están en los expedientes. En derecho penal se dice que lo que vale es lo que está en los expedientes y no lo que se dice. Y el expediente de la causa "Pibes Villeros’ fundamentalmente, está muy de acuerdo a lo que falló la justicia sobre los delitos que cometió Milagro Sala. Y por eso tiene 13 años de condena ratificados”.

El diputado radical además afirmó que hasta ayer no había ingresado a la Legislatura los pedidos de renuncia y de juicio político al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, que habían adelantado algunos diputados del Frente de Todos-PJ.

Dijo que estos pedidos, tal como pasó con la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación, se recibirán y se debatirán en el recinto de la Legislatura. “Lo que corresponde es seguir con los mecanismos constitucionales”, finalizó el diputado radical.