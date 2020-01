"Para reactivar producción, el sistema financiero debe ponerse a tono"

-En materia económica, para Ustedes ¿Cómo comenzó el gobierno de Alberto Fernández?

-Básicamente, en general las medidas que se han tomado, sobre todo respecto a tarifas, impuestos, congelamiento en el tipo de cambio, la implementación de las retenciones, han afectado a las empresas de manera bastante distintas. En general lo que pasó y está pasando es que hubo un aumento en algunos casos de presiones impositivas. Hubo un impacto importante en estas decisiones que tienen que ver con la determinación del bono. Si bien es a cuenta de futuros incrementos, ha sido acordado por una suma fija que es remunerativa, que además carga sobre las contribuciones patronales y en algunos casos generó algunos inconvenientes por cuestiones financieras porque la realidad es que todavía no se notan los efectos que se pretende que tengan para acceder a créditos o líneas de financiamiento un poco más bajas. Sabemos que se está trabajando sobre eso; es muy corto el tiempo para hacer una evaluación. Nosotros entendemos que vamos a tener un panorama más claro de cómo va a ir afectando las medidas que vayan tomando, cuando tengamos en claro cómo va a ser el plan de manejo de la economía para los próximos meses y años. Pero por lo pronto las medidas han sido de un impacto muy particular, muy coyuntural. Tiene que ver básicamente con el tema de las contribuciones y de éstas que no son bonos, sino estos incrementos de sumas fijas que se ha establecido el Estado, y que en algunos casos está agendando algunos inconvenientes para poder atenderlos. Mientras tanto se discuten las cuestiones de las paritarias.

-Respecto a los $4.000 a cuenta de paritarias lanzada por el gobierno nacional ¿Van a poder pagarlos?

-En general las empresas todas tenían ya acordado o pre acordado para estas fechas los valores de paritarias o los incrementos que ya se habían empezado a discutir. Lo que ha generado esto es, en algunas empresas, problemas serios para poder afrontarlos, sobre todo porque como uno no lo tiene previsto, como no está acordado, necesita recurrir a financiamiento. Cuando recurre a financiamiento, éste sigue siendo caro, muy difícil de conseguir, y es un costo extra para las empresas. No hay ninguna duda que iba a haber un incremento, que los acuerdos con los gremios o con las representaciones sindicales iban a llegar a un acuerdo, pero esto se dio de manera tal que, si bien hubo conversaciones previas y está claro que es necesario poner un poco más de pesos en los bolsillos de la gente, lo cierto es que a una buena cantidad de actividades productivas los afectó. Creo que en general, todas han buscado la manera de pagarlos y todavía queda el segundo tramo que es para febrero, pero convengamos que eso también le ha generado un costo financiero extra. Por otro lado, también un aporte en las contribuciones como esto es remunerativo, las empresas también tienen que aportar más al sistema de contribuciones patronales. No hubo grandes manifestaciones ni problemas al respecto, pero genera los inconvenientes que menciono. Normalmente las empresas necesitan tener un horizonte un poco más largo que algunos días para resolver estas situaciones; y esto, lo decretó el gobierno, lo hemos atendido, algunas empresas sin ningún tipo de inconvenientes y a otras les ha costado o les cuesta desde sus propios recursos afrontar esta situación porque todavía no se consigue financiamiento, que está por las nubes y es difícil seguir atendiendo las situaciones con este sistema financiero.

-En este marco, ¿cómo los afecta el cepo cambiario?

-En realidad el cepo cambiario nos afecta de manera distinta. A las empresas exportadoras les afecta de manera negativa. Primero, porque el dólar oficial no se ha movido si bien la inflación siguió creciendo. De hecho, los datos de índice de precio al consumidor del mes de diciembre no fueron tan altos como algunos esperaban, pero si lo suficiente, porque algunos esperábamos que fuera menor, pero también el índice de precios mayoristas. Entonces, este el índice indica como crecieron los insumos y los costos a las empresas manufactureras, a las empresas industriales. Aquellas que exportan con este cepo tienen problemas, pero además de esto también tienen que enfrentar las retenciones que se han establecido. Para los que tienen que importar, sin ninguna duda el dólar a un precio más bajo los favorece, pero para que se produzca la importación tienen que realizar una serie de gestiones y algunos trámites porque se cambió esta condición, no tienen autorizaciones automáticas, con lo cual es correcto porque tienen que presentar los informes de las razones que tienen para importar, y ser aprobados por autoridades de la Nación para autorizarlas. Pero desde el punto de vista de costos, sin ninguna duda, con el dólar frenado y si tienen las autorizaciones pertinentes, es una ventaja para los que tienen que importar insumos para seguir trabajando.

-¿Cómo está la actividad industrial?.

-En general en retroceso. Toda la actividad industrial tuvo un retroceso muy fuerte durante el 2019 y es consecuencia de que hace un par de años que viene en franco retroceso que se fue acentuando. Así que el panorama no es muy alentador, si escuchamos que hay inconvenientes permanentemente, algunos problemas sindicales, algunas empresas que están con procedimientos de crisis y tiene que ver con este panorama que ha venido en franco retroceso, la actualidad no es muy distinta a lo que ha venido pasando en la actividad económica en general en todo el país. Pero lo que pasa también en estas situaciones de inestabilidad entre política y económica, es que las empresas que tienen proyectos de inversión, los van frenando, van restableciendo los plazos, se van estirando. En Jujuy tenemos proyectos referentes al tema minero, algunos funcionando con inconvenientes, otros con planes de expansión pero que todavía no se terminan de poner efectivamente en marcha cada vez que aparecen estos cambios. Hasta que el panorama no esté claro, genera que se frenen los recursos que vienen del exterior para hacer estas inversiones, y se van extendiendo los plazos de puesta en marcha y se van extendiendo los plazos en los que uno puede pensar incorporar nuevos trabajadores para encarar estas etapas expansivas.

-¿Cuáles son las medidas más urgentes que debería tomar Nación para el sector industrial de Jujuy?

-En realidad, en los sectores industriales hay muy pocas cosas que se puedan tomar específicamente en las provincias, es siempre cual es la situación macro. Pero en las medidas urgentes tienen que ver que, si bien es cierto que la afectación de los temas impositivos está básicamente relacionada con los impuestos nacionales, que siguen siendo muy altos, sigue habiendo una presión muy alta. Una de las herramientas en las que se está trabajando es encontrar la manera que los esquemas de financiamiento, que el sistema financiero se ponga a tono, y vaya bajando las tasas de manera que los procesos puedan empezar a reactivarse. Las tasas de interés que los bancos están cobrando a los sistemas productivos son impagables, y esa es una de las medidas que hace falta que se reactive, el acceso a líneas de crédito favorables. Una de las cosas que también se puso en marcha es sobre todo, con beneficio a las pymes, son los planes que la Afip generó para refinanciar las deudas que se tienen con el Estado nacional, generar las condiciones para que se caiga un poco la presión del pago de los impuestos a aquellos que venían atrasados. Pero me parece que lo primero en este momento, lo más rápido, es que se relance la economía, que el Estado pueda generar las condiciones para que la economía empiece a moverse de nuevo y eventualmente a crecer, y fundamentalmente el tema financiero. Que las empresas financieras puedan prestar dinero o facilitar dinero a costos más razonables; eso en lo inmediato. Después que la cadena se lanza y empieza a funcionar y a crecer la demanda, inmediatamente se ponen en marcha las máquinas, y las máquinas industriales. Es decir que necesitamos que se vaya corrigiendo el tema financiero y la presión fiscal, ya que estas primeras medidas son para las necesidades de la gente. Por eso la necesidad de incrementar la carga fiscal o impuestos de manera que puedan transferirse de nuevo a la gente que está en condiciones más críticas, pero que no ayudan a que se