Cineastas jujeños producen corto sobre el acoso callejero

Cineastas jujeños están trabajando en el cortometraje de ficción llamado "Postales..." realizado íntegramente en nuestra provincia y ganador de una beca otorgada por el Fondo Nacional de las Artes (FNA) para proyectos sobre "Arte y Transformación Social". El Tribuno de Jujuy habló con sus directores Ezequiel Forte y Lolo Calando y con parte del equipo técnico del filme que aborda la temática del acoso callejero.

Así, Forte en primera instancia, sobre el eje alrededor del cual gira la propuesta audiovisual que demandó más de un año de trabajo, indicó, "planteamos la problemática del acoso callejero cómo práctica constante y transversal a todas las edades", contó.

Y destacó que además de la producción de la película, una segunda parte del proyecto tiene que ver con "hacer circular el corto por diferentes instituciones para que tenga llegada sobre todo a los adolescentes. Así que esperamos mostrarlo en colegios secundarios, en contextos de encierro, en ciclos de cine- debate sobre la problemática, para poder incidir dentro de la comunidad", aseveró.

"Otro de nuestros objetivos es llegar a la Escuela de Policía para concientizar sobre el tema no sólo al ciudadano común sino a las instituciones porque hay una ley que no se implementa en la realidad. Y ante situaciones de este tipo muchas veces una acude a los policías y ellos no tienen las herramientas adecuadas para manejar la situación", contó Calando. Y agregó, "la propuesta justamente es que este corto sea el puntapié inicial para poder comenzar a hablar y profundizar el tema", dijo.

En otro tramo de la charla contaron que esperan que el corto (actualmente en etapa de postproducción) realice un recorrido por encuentros cinematográficos internacionales, "se abrieron varias convocatorias y vamos a presentarlo. Y en la provincia la idea es que sea parte del Festival de Cine de la Alturas y del Jujuy /Cortos 2020", expresó Forte.

El auge del cine en Jujuy

Y destacaron la interesante "movida" audiovisual que vive Jujuy. "Con nuestro trabajo también queremos mostrar lo que se está haciendo acá en la provincia, muchos del equipo técnico del corto estudiamos en la Enerc NOA (Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica- sede NOA-) que funciona aquí en la ciudad y estamos todos contentos de poder estar trabajando en Jujuy, haciendo lo que nos gusta. Además utilizamos locaciones y actores jujeños", subrayó Calando. "Quiero destacar la tarea realizada por los actores jujeños (actores y no actores), algunos egresados del profesorado de teatro, son gente amiga que circula dentro de las producciones que en Jujuy se generan y eso es muy valioso, hay que recalcar el gran potencial actoral que tiene nuestra provincia", aseguró.

El staff del filme también contó con técnicos de Buenos Aires que fueron especialmente convocados para sumarse al proyecto. De esta manera Déborah Calado (asistente de cámara) sobre la experiencia vivida indicó, "resulta interesante trabajar en Jujuy cuando generalmente la producción de cine se concentra en Buenos Aires. Está bueno aportar en otras provincias, tejer redes. Y Jujuy está en total crecimiento desde el audiovisual sobre todo teniendo en cuenta la sede de la Enerc que realmente es un semillero. Además la temática de género es algo que yo vengo trabajando mucho por lo que el proyecto me interesó mucho", señaló.

Mientras Silvina Feraud (asistente de dirección) también de la capital del país, manifestó, "estoy encantada de poder tener una experiencia fuera de Buenos Aires. Generalmente las cosas se dan allá y no debería ser así. Me gustó mucho la temática porque no hay material al respecto y me parece importantísimo que con un poco de fuerza, buena voluntad y perseverancia se generen esos materiales y está bueno ser punta de lanza. Mientras con el equipo, el intercambio fue increíble y el contacto con la gente y los paisajes de Jujuy también", aseveró.

Y realizando una evaluación de la labor llevada a cabo, Forte dijo, " creo que no nos equivocamos en cómo decidimos filmarlo y con las personas involucradas (actores y equipo) fue para mí todo perfecto. El desarrollo fue con gran armonía y los roles se cumplieron con gran energía. Nadie hace cine solo siempre hay que apoyarse en un equipo. Y creemos que el trabajo audiovisual en Jujuy se debería fomentar más porque material humano tenemos", aseguró. En tanto Calando dijo, "también deseamos que este corto perdure en el tiempo, qué se pueda dar a conocer en distintas localidades y que sirva para abrir el debate sobre la problemática".

Proyectos

Finalmente Gisela Villanueva, productora general de "Postales...", indicó que junto a Forte y parte del equipo están abocados a un proyecto de largometraje llamado "Afrodita", que en su etapa de desarrollo ganó varios concursos (en el Festival de Cine de la Altura y del Fondo Jujeño de Cultura). "También estamos trabajando en una miniserie derivada de ‘Afrodita‘", reveló. Además comentó que fueron convocados para trabajar en varios rodajes que se concretan en Jujuy, "productoras que vienen de Buenos Aires ya nos contrataron para largometrajes que se están filmando en Jujuy. Así que tenemos un año movido con el audiovisual que está en pleno auge en Jujuy. Estamos satisfechos porque podemos laburar de lo que estudiamos, de lo que nos gusta y es fantástico", concluyó.