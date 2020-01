Presentarán pedido de juicio político al juez Baca

Por Luis Caraballo

Primero, diputados provinciales del Frente de Todos solicitaron que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, renunciara a su cargo. Ahora enviarán el pedido de juicio político para debatirlo en la Legislatura provincial.

El Frente de Todos-Partido Justicialista espera enviar esta misma semana el pedido de juicio político contra el juez Pablo Baca.

Ante el estudio del material que se filtró y por las mismas declaraciones que se pueden escuchar, es que los legisladores pedirán que Pablo Baca sea apartado de sus funciones.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la diputada Liliana Fellner comentó que "desde el bloque del Frente de Todos vamos a pedir el juicio político del presidente del Superior Tribunal de Justicia, porque consideramos una falta total de ética en la función judicial, donde los parámetros, las virtudes de la ética tienen que ponerse de manifiesto. Esta semana va a ingresar el pedido de juicio político, lo que nos faltaba era terminar con algunos fundamentos", dijo.

"Todo esto se hace porque este hombre (por Baca) tiene una falta total de ética para ejercer la función en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Cuando uno quiere explicar, más oscurece todo esto, uno quiere explicar lo inexplicable y pasan estos atropellos", añadió la legisladora.

La próxima semana retornarían todos los legisladores del bloque opositor y también pedirán explicaciones al presidente del bloque de Cambia Jujuy, Alberto Bernis, por sus dichos respecto en la conferencia de prensa y posteriores declaraciones de una posible intervención en la justicia local y todo lo que llevaría con ello.

"Lo que quisieron es otra vez confundir, desinformar a la sociedad, el mismo presidente de la Unión Cívica Radical. Cada vez que este señor debe explicar algunos de los atropellos, avasallamientos o leyes siempre recurre a lo mismo. Hoy no me sorprendió. Las veces que el presidente de la UCR nombró mi apellido, yo lo tomo casi como una actitud patoteril", mencionó Fellner.

Sobre los audios

Otra de las polémicas es el caso que involucra al presidente del Superior Tribunal de Justicia es la divulgación de una conversación, que fue puesta al público.

Luego de analizar el audio difundido en el portal "El Cohete a la Luna" del periodista Horacio Verbitsky, Fellner señaló que "en las partes que él habla no están cortadas, no hay cortes, no hay interpretaciones distintas. Personalmente las escuché muchas veces, me tomé el trabajo de hacer una desgrabación con mucho cuidado de todo lo que él dice y cuando uno lo lee, se da cuenta que está más acertado de lo que uno escuchó al principio, que va por todos los jujeños", apuntó la diputada.

"Cuando el doctor Baca, en esa charla con una amiga, que no son una sino varias charlas, habla de su jefe jocosamente se ríe, habla del fiscal de la acusación y dice de que él lo protege en cierta forma porque forman parte del mismo equipo. Entones hay un jefe, hay un equipo y está hablando de que en Jujuy no hay división de poderes", añadió.

Dijo que desde el bloque del Frente de Todos de la Legislatura provincial tomarán esos audios como prueba para elevar el pedido de juicio político sobre Pablo Baca, ya que la magnitud de sus dichos recaería sobre un mal desempeño como funcionario público y supuesto abuso de poder.

La legisladora también dijo que pedirán explicaciones al presidente del bloque Cambia Jujuy por sus dichos en conferencia de prensa.

“Exigimos la ética profesional en su labor"

Una de las cuestiones que faltaba definir para que el pedido formal de un juicio político ingrese a la Legislatura provincial para su tratamiento, es la fundamentación de los audios que se filtraron del presidente del STJ Pablo Baca, a lo cual se encontraban abocados diputados del bloque del Frente de Todos de la Legislatura provincial.

En primero lugar los opositores exigieron la renuncia del presidente de la corte provincial.

Pero a raíz de un análisis profundo que realizaron de los audios tanto los legisladores junto a sus asesores, elevarán el pedido de destitución del cargo que ocupa Baca al frente de la justicia provincial.

Al respecto, la diputada justicialista Liliana Fellner dijo que la labor ética de un juez se vela “no solamente desde la realidad, sino también desde las apariencias. Porque son los jueces los que determinan la libertad sobre nuestra libertad, patrimonio y honor. Y a una persona que tiene esta importante labor, como a cualquier ciudadano de la provincia de Jujuy, debemos exigirle la ética en su conducta“.

“Cuando se es juez, cuando se es presidente de un Tribunal de Justicia, en lo social también entra la ética de ese juez o de ese funcionario. Y la ética no sólo tiene que ver con la realidad, sino también con la apariencia. En lo social a un juez, desde la ética, se le pide respeto y recato sobre todo en sus funciones y en su vida social”, añadió.

Los argumentos por los que el pedido de destitución ingrese a la “Casa de piedra” que ultiman los legisladores del Frente de Todos-Partido Justicialista estarían basados en abuso de poder y faltas en el desempeño de Baca como funcionario público.

Sobre una intervención judicial

EN CONFERENCIA/ DIPUTADOS DEL PJ PIDIERON RENUNCIA DE PABLO BACA

Una de las cuestiones que fue mencionada durante la conferencia de prensa realizada por el Frente Cambia Jujuy y declaraciones posteriores de quienes participaron en ella, sobre que el Frente de Todos- Partido Justicialista quiere la intervención del Poder Judicial, desde el bloque opositor indicaron que no es real ni posible.

Legisladores del PJ indicaron que en el caso que se requiera la intervención al Poder Judicial de la provincia, esta herramienta tiene que ser tratada por el propio Congreso de la Nación. Unicamente los diputados provinciales pueden hacer la petición a sus pares nacionales para que se determine un estudio sobre la justicia jujeña.

Si bien, esto no puede introducirse en un simple momento, requiere un amplio estudio para después ser puesto a consideración y recién estaría en revisión para su posible tratamiento en las cámaras de legisladores nacionales.

Cabe destacar que los legisladores nacionales que se encuentran en la cámara baja del congreso si fueron puestos en conocimiento sobre los hechos que involucrarían al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, y su antecesora Clara de Falcone, para que sea analizado su desempeño ante las medidas que se venían tomando y para estudiar si había o no un mal ejercicio en sus funciones.

Pedidos anteriores

No es la primera vez que se da a conocer la intención de pedir la intervención del Poder Judicial de Jujuy.

Anteriormente, el exjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, y un grupo de fiscales también de la Nación pidieron la intervención de la justicia por supuestas arbitrariedades y la presunta vinculación que tendría con el Poder Ejecutivo, que influiría en su imparcialidad.