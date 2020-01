Un rugbier amenazó de muerte a su expareja: "Tengo ganas de partirte la cabeza"

na mujer en La Plata denunció a un rugbier por reiterados actos de violencia de los que es víctima desde que decidió poner fin a la relación que tenía con el joven, quien desde entonces la amenaza fuertemente por audios y mensajes de textos. Algo que ya había hecho en ocasiones anteriores con otras parejas que acudieron a la Justicia por lo mismo.

"No te cago a trompadas por que no puedo. ¿Te quedo claro?", así comienza el audio en tono amenazante del exjugador del Club Universitario y La Plata Rugby Club de esa Ciudad. Y luego continúa: "Anotala: no te rompo los dientes, porque no puedo, pero tengo unas ganas de partirte la cabeza. ¿Sabes las ganas que tengo de que se te despedace el maxilar? Pedazo de basura, la concha de tu madre. Vos me tenes que esperar, no la oligofrénica de tu mamá. Sorete, salí de Starbucks porque estoy en la puerta y entro y te rompo los dientes, así no más te lo digo".

Según informó TN, después del mensaje, el hombre fue al lugar, la agarró "violentamente" de los pelos y "la arrastró" por la calle. Después intervino la policía, que "lo forzó a retirarse", esto fue información que llegó desde el entorno de la joven.

Después de ese violento episodio de violencia de género la joven pidió "una perimetral y portección para ella y sus hijos", pero la medida nunca se llevó adelante porque la Policía no pudo dar con el paradero del rugbier que se dio a la fuga después de ese violento ataque.

"Él sabía que al no ser notificado no lo podían detener si violaba la perimetral", expresaron los denunciantes según consignó el medio 0221.com.ar. Esto se debe quizás, a que el joven ya había sido denunciado por "causas por estafas, robos y violencia" por parte de otras ex parejas a quienes les hizo lo mismo.

Desde piedrazos a la ventana en plena madrugada, escribirle "puta" con aerosol en los vidrios del auto, hasta difamaciones y apariciones en los lugares de trabajo, el rugbier hizo amenazas con cada ex pareja que lo dejó.

Todo este escándalo se da en el marco de casos similares de violencia propiciada por parte de rugbiers como el fue el caso del grupo de mujeres que denunció a varios integrantes del plantel superior de rugby de La Plata por viralizar fotos íntimas de ellas, por lo que el Club Universitario de La Plata suspendió a varios de los involucrados. Y luego, el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.