Más de 46 mil jujeños se quedaron sinla tarifa social

El director de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu), Héctor Simone aclaró ayer que no hubo ningún incremento en la tarifa del servicio de energía eléctrica, en tanto que si hubo variaciones en aquellos usuarios que eran beneficiarios de la tarifa social y que no se reempadronaron.

El funcionario señaló que si bien se notó una suba en la factura de energía, esto tiene que ver con el consumo, teniendo en cuenta que en el periodo de octubre-noviembre del 2019, se registraron elevadas temperaturas y por lo tanto eso impactó en la factura.

Ante esta situación hay que destacar que actualmente se redujeron más del 50% los beneficiarios que contaban con este subsidio.

Inicialmente eran 84.000 los jujeños que percibían el subsidio, por lo que un total de 46.000 usuarios se quedaron sin la tarifa social y 38.000 figuran en el patrón de descuento.

De todas maneras, desde la empresa se informó que se estudiará caso por caso para determinar la situación de los beneficiarios. Asimismo, Simone resaltó que a través de fondos del Gobierno Provincial "se prevé evaluar la diferencia de los meses en que el usuario quedo sin el beneficio de la tarifa social- siempre y cuando le correspondiera- y a través de un crédito en la factura siguiente se le devolverá lo que se le descontó", sostuvo.

El Tribuno de Jujuy pudo corroborar además que, son varias las posturas de usuarios frente a los costos de las últimas facturas de energía. Algunos sostienen que desconocían que debían reempadronarse para mantener el beneficio, otros indicaron que no se acercaron a regularizar su situación y les llegaron montos elevados y quienes señalan que se miden en el consumo de energía y pueden cubrir el gasto.

En este contexto, el martes, un grupo de usuario sampedreños reclamó frente a las oficinas de Ejesa, denunciando que se había producido un tarifazo, lo cual fue desmentido tanto por la empresa como la Susepu, quienes explicaron que esos eran beneficiarios de la tarifa social y que al no haberse reempadronados, las boletas les iban a llegar sin los descuentos en ese caso.

Reempadronamiento

Simone sostuvo que se implementó una nueva modalidad de reempadronamiento que se podrá hacer tanto en la Susepu, ubicada en calle Las Heras 213 de lunes a viernes o, en cualquier delegación de Ejesa, donde se le entregará al usuario un listado con los requisitos y condiciones para obtener el beneficio.

Los organismos a cargo evaluarán instantáneamente si le corresponde el beneficio a la persona, para que al cabo de que en uno o dos meses perciban en su factura el descuento.

Hoy hay 38 mil beneficiarios

A fin de poner luz a la situación, el titular de la Susepu, explicó con detalles que, el beneficio de la tarifa social que subsidiaba Nación hasta fines del 2018, en el caso de la provincia, a partir del 2019 pasó a ser cubierto por el Gobierno Provincial a un total de 70.000 usuarios.

"Tanto las condiciones, requisitos y la documentación los estableció la Susepu por pedido de la provincia. Eso generó que desde el organismo se evalúe la situación de los usuarios y de otros más que todavía no habían ingresado al sistema y que probablemente estaban en condiciones de tener el beneficio. Con lo cual de 70.000 llegaron a 84.000 en total. De esa cifra hay 46.000 personas que no se presentaron a regularizar su situación", sostuvo el funcionario al aclarar que el reempadronamiento para acceder al beneficio nunca se cerró. "Sucede que esos usuarios hasta el 31 de octubre debían actualizar la información y no solo del titular sino de todo el grupo familiar para que, cotejándola con los requisitos que considerábamos justo para la personas que realmente merezcan tener un beneficio de este tipo, nosotros podamos saber en qué situación se encuentra", dijo.

Más adelante sostuvo que son 38.000 los usuarios que perciben el beneficio de la tarifa social, mientras que momentáneamente 46.000 personas no lo tienen, aclarando que no significa que "ese total de usuarios ya no sigan cobrando el beneficio, probablemente haya 5.000 o 10.000 quienes vuelvan a ingresar al sistema si cumplen con los requisitos" cerró.