Manuel Quintar con nuevos aires para este año

El 2020 llegó con nuevos objetivos para Manuel Quintar. El flamante campeón argentino de enduro categoría senior B anunció que se aleja de la Conae.

La Comisión Nacional de Enduro, es una rama de la Camod, Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo, y junto a un grupo de dirigentes con jujeños a la cabeza, tuvo sus primeros pasos después del 2014.

"Fue una temporada redondita, la verdad que muy contento, un año de mucho trabajo, entrenamiento y dio sus frutos, esto es matemático, más esfuerzos, mejores resultados, de eso se trata", reconoció ante El Tribuno de Jujuy el piloto jujeño.

Pero como todas las cosas en la vida, se cumplen ciclo, Quintar siente que el suyo está agotado en la Conae "en este 2020 haré un cambio rotundo, me alejo de la dirigencia deportiva, me llevaba mucho tiempo, creo que en lo personal pude devolverle algo al deporte que tanto me dio, me voy a enfocar en la parte deportiva y en proyectos sociales y políticos", explicó.

Manuel Quintar recordó como surgió levantar el enduro en nuestro país "la verdad que nos dieron la enorme responsabilidad de levantar un campeonato argentino que estaba explotado, la verdad que estaba en la lona, nos hicimos cargo de un certamen con tres fechas donde no se coronó a los campeones en el 2014 y hoy tenemos un campeonato realmente de muy buen nivel con gran concurrencia a pesar de la crisis", puntualizó agregando "hoy los que quedan en Conae como a los que se están sumando les queda un camino menos sinuoso", expresó dejando en claro que el certamen está instalado.

El piloto jujeño apuesta a lo deportivo "vamos a concentrarnos en el Campeonato Argentino como corredor de lleno, habrá un Argentino de Enduro Infantil así que seguramente estaré acompañando a mi hijo que también está incursionando en el deporte". Además resaltó: "A nivel internacional estoy invitado a correr en Turquía, en el Sea to Sky, una carrera muy famosa de enduro extremo, vamos a tratar de estar presente y posiblemente haremos en Austria o Portugal", finalizó.