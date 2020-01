Mónica Santos presenta "Templos, Jujuy en Tokio"

Mónica Santos es una música (charanguista) jujeña, que tiene una vida muy interesante desde que se recibió de profesora de Inglés su otra vocación-, en Córdoba en el 2014. Es que decidió emprender caminos por el mundo, viajando, y asi fue que ya vivió un tiempo en Colombia, otro tanto en Australia, y actualmente se encuentra radicada en Tokio, Japón, donde permanecerá un par de años más mientras dure su visa laboral.

En cada estación se desempeña como docente de Inglés y a la vez va despuntando su oficio musical. "Siempre la música me acompañó como hobbie", comenta en conversación con El Tribuno de Jujuy.

De paso por Jujuy, su tierra natal, adonde desea y necesita volver cada tanto, y quizás en un futuro regresará para asentarse, ofrecerá un concierto muy especial este domingo a las 21 en el espacio Cultural Meta Arte, ubicado en Teniente Tuco 478, en el barrio Ciudad de Nieva.

La ocasión servirá para mostrar su primer video clip, ofrecer un conversatorio sobre música andina y música japonesa ancestral, y dar un espectáculo titulado "Templos, Jujuy en Tokio", junto a músicos jujeños.

En Mónica explica que ofrecerá una fusión de música andina y japonesa. En la charla, compartirá su experiencia realizando música andina con músicos japoneses en la ciudad de Tokio, porque desde hace un tiempo conformó allá un grupo llamado Andes Nandes, que significa "Somos los Andes", donde ella es la única argentina y todos los demás músicos son japoneses.

Sobre el video clip comentó que se titula "Temples" (templos) y fue grabado recientemente en la quebrada jujeña, en lugares como El Angosto del Perchel y Quebrada de las Señoritas, entre otros.

Este domingo, compartirá parte de su repertorio andino que difunde en Tokio con músicos locales, con los que conforma Moni y Sus Santo, integrado por Eugenia Mur en voz y guitarra, Carlos Palacios en chelo, y Eduardo Sosa en percusión y Gabriel Montaño en guitarra y vientos, ambos de Los Waynas.

Mónica expondrá parte de su experiencia viviendo y realizando música en una cultura tan diferente de la latinoamericana como lo es la cultura japonesa, y comentó que se entregarán pequeños presentes que nos acercarán un poco más a la cultura japonesa. La entrada tiene un costo $150 y los cupos son limitados (las reservas se pueden hacer por teléfono al 3884773777 o por mail, a santosmoni cagabriela@gmail.com

Sus experiencias

"En Australia estuve un año y medio, y cuando llegué comencé a hacer música con la comunidad latina que vive en la ciudad de Melbourne. Y parte de los alumnos que yo tenía en Melbourne eran japoneses, y la verdad que siempre me llamó la atención la disciplina que tienen, eran muy diferentes a las otras comunidades latinas, europeas, etc. Siempre me llamó mucho de ellos la constancia, la timidez, pero a la vez el ser tan aplicados", cuenta asumiendo que tiene la buenaventura de que siempre se le dieron las oportunidades.

Cuando se vuelve de Australia, sale la visa de trabajo para Japón, y con todo lo que había vivido con sus alumnos japoneses, entendió que era su oportunidad.

En mayo de 2018 se instaló en Tokio "y siempre estuve buscando la comunidad a la que le guste lo latinoamericano, el folclore, y lo encontré", cuenta. "La comunidad japonesa interesada en la música andina, es enorme. De por sí Tokio es una ciudad que tiene 40 millones de habitantes, y se encuentra gente para todos los gustos. Encontré un amigo japonés que convoca mucha gente latinoamericana. De hecho en Japón se hace también el Cosquín Folklore en octubre", comenta.

Así fue que encontró con quien armar el grupo Andes Nandes. Hacen un repertorio de cuecas chilenas, algunas zambas, caporal, huayno. "Son todos covers, pero de a poquito vamos metiendo nuestras canciones también", dice.

Sobre el video clip que presentará comentó que es sobre un tema suyo, que es una creación de cuando vivía en Australia, pero que se grabó en Jujuy con músicos locales, y ahora hizo toda la masterización y el video clip también en nuestra provincia. Se llama "Temples" (templos), "porque quería mostrar, cómo siempre el volver a mi raíz, a mi templo que es Jujuy, es lo que me da calma y se despiertan todas estas pasiones que hacen que una se conecte con lo de uno y luego poder difundirlo", expresa. El director es Nicolás Lescano, y la masterización es de el músico jujeño Sebastián López Guerrero.

La idea ahora, es volver a Japón, seguir haciendo música allá, confesó.