Nutricionistas esperan hasta hoy el pago del ISJ

Tras un encuentro mantenido ayer entre autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y profesionales del Colegio de graduados en Ciencias de la Nutrición, se acordó la cancelación del 50% de la deuda que mantiene la obra social provincial con los nutiricionistas. Según lo resuelto, el organismo se comprometió a depositar los fondos hasta hoy a las 14, pero de efectuarse a partir del lunes se suspenderían las prestaciones.

Tras numerosos reclamos por parte del Colegio profesional, quienes reclamaban el pago de prestaciones adeudadas desde el mes de julio, finalmente ayer fueron recibidos por autoridades de la obra social, quienes efectuaron una propuesta de pago. El encuentro se concretó ayer al mediodía, en la sede del organismo provincial, y fue encabezado por el gerente administrativo, Manuel Alaniz.

"Nos ofrecieron cancelar el 50% de la deuda hasta mañana (por hoy) a las 14, así que estamos en compás de espera; igualmente de concertarse el pago, a partir del lunes se suspendería el servicio", aseguró Karina Salinas presidente del Colegio de graduados en Ciencias de la Nutrición.

Asimismo, indicó que el monto restante, que rondaría los 750 mil pesos, ya que la deuda total es de un millón y medio, quedará pendiente, ya que actualmente "según nos dijeron es todo lo que en este momento nos pueden pagar".

Explicó que, como ya había sucedido anteriormente, desde el ISJ ratificaron que el retraso en el pago se debe a que "el Gobierno provincial no les está depositando dinero, y que ellos no administran los recursos", señaló Salinas, respecto a las explicaciones vertidas por el organismo.

Si bien desde el Colegio profesional, se mostraron optimistas respecto al pago; Salinas advirtió que, en caso de cumplirse hasta hoy, el lunes podría suspenderse el servicio. "Hemos informado a los colegas acerca de esta situación y acordamos esperar hasta el viernes como último plazo, porque ya se cumplió la fecha de la intimación. Lamentablemente si no nos depositan lo prometido vamos a suspender las atenciones a los afiliados", dijo.

Finalmente la titular del Colegio de Nutricionistas, aseguró que seguirán realizando gestiones ante la obra social a fin de evitar que se repita esta situación. "Lamentablemente somos muchos los profesionales que estamos en la misma situación, con deudas importantes. Aparentemente el Instituto de Seguros no cuenta con los fondos para pagar, pero esperamos poder seguir avanzando con la deuda y que no se siga acumulando", señaló Karina Salinas.

Podólogos continúan sin respuestas

En el caso de los Podólogos aseguraron que esperarán hasta el 15 de enero y de no haber acuerdo suspenderían las prestaciones.

@Normal:Al igual que viene sucediendo con profesionales de distintas ramas, el Colegio de Podólogos de Jujuy también denunció irregularidades en el cobro de las prestaciones al Instituto de Seguros de Jujuy. Según señalaron desde la institución, el organismo mantiene una deuda con ellos desde el mes de mayo, por lo que de no cancelarse hasta mediados de este mes, también suspenderían el servicio para los afiliados.

@Normal:Así lo señaló Valeria Maire, flamante titular del Colegio de Podologos, quien explicó que pese a los reiterados pedidos hasta el momento no se han efectuados los pagos correspondientes. “El Instituto de Seguros nos adeuda más de seis meses, ya que todavía no nos pagaron las prestaciones de mayo”, dijo y agregó que si bien, hace un tiempo atrás hubo un compromiso de pago de por lo menos tres meses, finalmente no se concretó. “Hace un mes atrás ya habíamos suspendido la atención, pero como nos habían prometido que iba a normalizarse el pago, levantamos la medida. Pero, hasta ahora no pasó nada, es por eso que hemos decidido que vamos a esperar hasta el 15 de enero, y si no hay respuestas concretas volveremos a suspender las prestaciones”, aseguró Valeria Maire a BEl Tribuno de Jujuy.

Pago a Fonoaudiologos

Otro sector que se vió afectado por retrasos en el pago de prestaciones, fueron los Fonoaudilogos, a quienes también la obra social adeudaba varios meses de trabajo.

Sin embargo en la jornada de ayer, desde el Consejo de Fonoaudilogos informaron que se les acreditó el pago de las prestaciones del mes de septiembre.

Judit Colina, presidente de la institución, confirmó el pago y adelantó que les prometieron “cancelar el mes de octubre en breve”.

Ante esta situación, aseguró además que continuarán ateniendo normalmente a los afiliados al ISJ, ya que hasta hace unos días habían amenazado con suspender las prestaciones en caso de no haber una intención de pago.

Cabe mencionar que son numerosos los profesionales afectados por la falta de pago de prestaciones de la obra social provincial, entre ellos odontólogos, psicólogos, e incluso con el Colegio de Farmacéuticos también mantenían una deuda aunque trascendió que habrían realizado el pago de algunos porcentajes.